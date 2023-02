A kastély egyébként 1954 óta funkcionál egészségügyi intézményként. Először éppen tüdőszanatóriumot alapítottak a falai között. Az épületet körülvevő hatalmas parkban pedig ott áll az a 225 éves juharlevelű platán, melynek árnyékában egykor ott hűsölt és piknikezett az Esterházy család apraja nagyja, sőt Csokonai Vitéz Mihály egy költeményében is megemlékezett róla. Ennek a platánfának fontos szerep jutott a tüdőbetegek gyógyításában, hiszen egykoron a TBC-s betegeket minden nap az árnyékába fektették, hogy a friss levegőn erőre kapjanak.

Orvosai talán Lajcsinak is javasolják, hogy sétáljon sokat a kastélyparkban és ha így tesz, biztosan meglátogatja majd a csodaszámba menő fát is, amely talán neki is segít a mielőbbi felépülésben.

Galambos Lajos ebben a csodálatos angolparkban pihenhet

Forrás: borsonline.hu

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2022. december 7-én meghozott döntésében 3 év 6 hónap szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, akit több társával együtt gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádoltak. Elsőfokon 2021. szeptember 15-én a Budaörsi Járásbíróság hirdetett ítéletet az ügyben.