Mintegy 2,6 milliárd forint állami támogatásból megújul a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának háromszintes épülete – mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerdán, a fejlesztés indítását jelző alapkőletételen a kastély díszudvarában.

György István kiemelte, hogy a fertődi kastély a kormány számra nem csupán turisztikai látványosságot jelent, hanem a nemzeti örökség egyik ékkövét, a kulturális élet egyik zászlóshajóját és a nemzetközi zenei élet egyik bázisát is.

Hozzátette: az épületegyüttes Európa-szerte is egyedülálló, pompájában, méretében és jelentőségében talán a versailles-i és a schönbrunni kastély ér fel vele.

Elmondta, hogy a kastélyegyüttes a zenei világával és Joseph Haydn örökségével erős központtá vált.

Az államtitkár felidézte, hogy Esterházy „Fényes” Miklós révén 1766 és 1790 között Fertődön Európa uralkodói udvarházainak pompáját és kulturális gazdagságát lehetett megtalálni.

A kormány olyan központtá kívánja tenni a következő években Eszterházát, ahol a látogatók visszacsöppenhetnek a 18. századba – mondta.

György István emlékeztetett, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogramban mintegy 60 milliárd forint keretösszegéből 18 kastély és 12 vár megújítása zajlik.

A tavaly elkészült beruházások látogatói száma 35 százalékkal nőtt 2020-hoz képest – fűzte hozzá.

A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnya a fejlesztésének indítását jelző alapkőletétel napján. Forrás: Filep István / MTI

Hangsúlyozta azt is, hogy a fejlesztések révén nemcsak megújított környezetet találnak a látogatók, hanem komplex turisztikai programokat is, mert a cél mindenhol az, hogy a beruházásokkal érintett területek ne csak kulturális, hanem gazdasági vonzáskörzetté is váljanak.

Barcza Attila, a Fidesz-KDNP Sopron és térsége országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta: 2010 után példaértékű fejlesztések indultak a térségben, amelyekkel párhuzamosan elkezdődött Eszterháza rangjához méltó visszaemelése is a magyar és az európai turizmusban.

A nyugati szárny felújítása meghatározó eleme lesz az Esterházy-örökségnek – mondta.

Olyan mérföldkő előtt állunk, ahol el kell érnünk, hogy ugyanazon az úton tudjunk tovább haladni, ami lehetővé teszi a térség gazdag fejlődését és előrelépését – közölte.

Egresitné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője azt emelte ki, hogy a kastélyegyüttes Esterházy „Fényes” Miklós idején élte első fénykorát, a másodikat Cziráky Margit grófnőnek és Esterházy IV. Miklósnak köszönheti, akik a 19. és 20. század fordulóján folytatták az építkezést.

A műegyüttes harmadik fénykora pedig most valósul meg a kormány támogató döntései révén - mondta.

Emlékeztetett, hogy tavaly február 5-én indult el a kastély középrészének 4,5 milliárd forintos turisztikai fejlesztése.

Május végén megnyitották a felújított rózsaházat, július 18-án pedig átadták a kastély nyugati szárnyának felújított földszinti részét, amelyben három kiállítás kapott helyet – sorolta.

Az ügyvezető hangsúlyozta azt is, hogy felelősségük, kötelességük és küldetésük is egyben, hogy a „közös örökséget” a lehető legteljesebb módon ismertté tegyék.

Borítókép: Balról jobbra: Barcza Attila, a Fidesz-KDNP Sopron és térsége országgyűlési képviselőjelöltje, György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, Egresitné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Esterházy Svetlana és férje, Esterházy Antal herceg, Khaut András, a Fertődi Építő és Szolgáltató (FÉSZ) Zrt. elnöke és Deák Gábor a ZÁÉV Zrt. elnöke elhelyezi az időkapszulát a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnya fejlesztésének indítását jelző alapkőletételen a kastély díszudvarában 2022. február 23-án. Fotó: MTI/Filep István