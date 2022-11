A 75. percben egy újabb Neuer-védés után viszont egy kipattanó éppen Doan Ricu elé került, ő meg be is vágta az egyenlítést jelentő találatot. Sőt, néhány perccel később a szintén csereként beálló – és Doanhoz hasonlóan németországi légiósként szereplő – Aszano Takuma góljával óriási meglepetésre a vezetést is megszerezték az ázsiaiak.

A hajrában a németek mindent bevetettek az egyenlítésért – még Neuer kapus is felment a japánok tizenhatosára fejelni egy szöglet után –, ám hiába: Japán óriásit küzdve legyőzte a német válogatottat, ezzel az argentin-verő szaúdiak után a vb legnagyobb meglepetését okozva.