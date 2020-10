Novák Katalin: Számomra csodálatos dolog szülőnek lenni!

Gyermekeket nevel, mindennap dolgozni jár, sportol, és bizony néha ő is odaégeti a süteményt.

Azt gondolom, hogy a családokért dolgozni megtisztelő feladat, ezért örülök, hogy most még erősebb fokozatba tudunk kapcsolni. A miniszteri kinevezésre nem számítottam, de megtisztelő lehetőség – mesélte a Borsnak Novák Katalin. – Három gyereket nevelünk a férjemmel. Tudom, mennyire nehéz meghozni a gyermekvállalásról, a családalapításról szóló döntést. Ilyenkor rengeteg kérdés merül fel: biztos ő az én társam? Készek vagyunk arra, hogy egy életre elköteleződjünk? Jó szülők leszünk? Nőként ilyenkor ráadásul ideiglenesen parkolópályára tesszük a szakmai előmenetelünket. Azt gondolom, a saját élethelyzetem is segít mások megértésében – folytatta a miniszter, aki gyermekkorában orvos szeretett volna lenni.

Édesanyám, édesapám és a bátyám is orvos, így magától értetődő volt, hogy én is az leszek. Érdekelt a jogi pálya is, mivel nagyszüleim anyai ágon jogászok voltak, de mindig rajongtam a matematikáért és vonzott a nemzetközi diplomácia is, így édesanyám inspirációjára a közgazdasá­gi egyetemre felvételiztem – idézte fel Novák Katalin.

„Azt nem mondanám, hogy szorgalmas diák voltam. Inkább az a típus, aki akkor képes a legjobb teljesítményre, amikor már nagy rajta a nyomás. Ilyenkor mindig odaraktam magam és megsokszoroztam a teljesítményem. Természetesen voltak elvárásaim magammal szemben, így a feladatokra igyekeztem felkészülni, például a továbbtanulásra is. Viszont nem voltam eminens, és ez a gyereknevelésnél rendkívül jól jön. Egészen pontosan emlékszem minden egyes trükkre, amit alkalmaztam, és azokra az érzésekre, amik övezték azt, ha mondjuk becsúszott egy rossz jegy. Ezeket a helyzeteket most szülőként élem át, így érzek bizonyos cinkosságot a gyerekeimmel” – mondta nevetve a miniszter, aki a nevelésben nagyon fontosnak tartja, hogy az ember ne felejtse el, hogy maga is volt gyerek.

A családban három gyerek van: a 17 éves Ádám, a 14 esztendős Tamás és a legkisebb Kata, aki 12 éves. „Mindhárom gyermekünk érdeklődő és nyitott a világra, és ami még fontosabb, nagyon szoros a kapcsolat közöttünk. Nagyon szeretnek olvasni, falják a könyveket. Olvasnak a villamoson, néha még az utcán, menet közben is, olvasnak ébredés után és lefekvés előtt. Egy hétvége alatt kiolvasnak egy regényt” – mesélte büszkén Novák Katalin.

Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az otthonteremtési program és a családvédelmi akcióterv újabb részleteiről tartott sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökség Szalay utcai épületében 2020. október 19-én.