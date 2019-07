Németh Kristóf fia is várja már a kistesó érkezését (videó)

„A jó Istentől kölcsönbe kapunk valakit…” – az apaságról és a családjáról mesélt a színész.

A nyár egyik meglepetése, hogy Németh Kristóf színész 11 év után ismét apa lesz. Most a Családvarázs stábja kísérte el őket nagyfiával kedvenc programjukra, a pingpongra.

„A mi életünk nagyon pajkos és nagyon vidám, humorral átitatott.” – kezdte a színész, aki számára a játszótér egy kedves közeg, ami a békét és a családot idézi meg. Elmondása szerint mindig is az olyan emberek társaságát keresték, akik hasonló beállítottságúak, és akik tudják szeretni, és örömmel élni az életüket.

Kristóf megrendülve beszélt édesanyja korábbi betegségéről, elárulva, hogy az asszony egy végzetesen veszélyes stroke után hogyan lett a világ legboldogabb embere és legkitűnőbb nagymamája.

Csodálattal a szemében mesélt első közös gyermekükkel várandós feleségéről. Egyenesen csodatündérnek nevezte, akivel harmónia és vidámság az élet, ugyanakkor a nehézségek idején a legjobb társ minden tekintetben.

A kérdésre, hogy mi játszódott le benne, amikor megtudta, hogy másodszor is apuka lesz, ráadásul negyven felett, egészen bensőséges választ adott, méghozzá azt, hogy ő világéletében nagy családot szeretett volna, több gyermeket, és hogy van egy olyan romantikus vágya, hogy életük végén majd többen maradjanak a családban, mint ahányan elmentek.

Fia, Lóci is nagyon várja már az új családtag érkezését. Várakozással és izgalommal a hangjában mesélt a Családvarázsnak arról, hogy rivalizálás helyett gondoskodó bátyja szeretne lenni a testvérének, olyannyira, hogy

a 11 éves nagyfiú szívesen segít majd a kicsi pelenkázásában és a bébiszitterkedésben is.

A színész életének legutóbbi legboldogabb szakasza ahhoz az élményhez köthető, amikor édesapa lett. Kristóf pontosan tudja, mit is jelent igazán szülőnek lenni: „A jó Istentől kölcsönbe kapunk valakit arra, hogy a legjobb tudásunk szerint gondoskodjunk felőle. (…) Abban hiszek, hogy az ember azzal formálja a környezetét – és ilyen értelemben a gyermekét is -, ahogyan ő él. Ezeket az alapvetéseket én otthonról hozom, mert a szüleim is így éltek” – mondta.

A híresség könnyen el tud képzelni maga körül több gyermeket is, sőt, az interjú végén azt is megtudhattuk, hogy feleségével az örökbefogadás gondolatával is eljátszottak.