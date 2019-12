Gyermekkel vásárolni? – ne legyen rémálom

Hogyan induljunk útnak, hogy ne legyünk kénytelenek minden alkalommal a bevásárlólistán szereplő tételeket a csemeténk igényei szerint módosítani?

A csalad.hu ad néhány használható tippet a nyugalom megtartására.

1. Legyen bevásárlólistánk! Való igaz, hogy kisgyermekkel nézelődni nem ideális. Vásárolni viszont muszáj, ezért fontos, hogy céltudatosan induljunk útnak. Meséljük el a kicsinek, hogy mit fogunk venni: a vacsorához, vagy éppen a másnapi tízóraihoz szerezzük be az élelmiszert.

2. Még a boltba érkezés előtt osszuk fel a feladatokat! Tolhatja a bevásárlókocsit a gyermek, vagy ő lehet az, aki leveszi a termékeket a polcról. Lehet ezt kukásautós vagy teherautós játéknak is nevezni, így nagyobb kedvvel, a játékra koncentrálva haladhatunk a polcok között.

3. Bár időigényes mulatság, de engedjük a kicsinek, hogy maga „kanalazza” ki a tíz kiflit, ő válogasson a répák között! Ami nekünk rutin, az neki izgalmas ügyességi feladat.

4. Számoljuk ki közösen, hány joghurtot kell vásárolnunk, ha mindenki szeretne enni a családból, és mennyi kefirt vegyünk, ha csak anya és apa kér. Életkortól függően növelhetjük a számolásos feladatok nehézségét! Iskolásokkal már játszhatunk becslős-versenyt is, a pénztárnál kiderül, ki a nyertes: ki tudta pontosabban összeadni a vásárolt termékek árát?

5. Ha az előre megbeszéltek szerint valamit választhat a gyermek, a kicsiknél legyünk konkrétak: ahhoz a polchoz vigyük, ahonnan engedjük, hogy keressen valami apróságot. A nagyobbaknál jelöljünk meg egy összeghatárt, ami egy általános, napi bevásárlásnál nem feltétlen kell, hogy magas legyen.

6. Néha – vagy gyakrabban – bizony meglát a gyermek olyan csodatejszeletet, cukrot, üdítőt, ami a reklámokban csillog, vagy az ovistárs és a szomszéd fiú kezében volt. És akkor elő is adja hirtelen a klasszikus bolti hisztis jelenetet… A legfontosabb, hogy akármilyen nehéz is, ilyenkor őrizzük meg a higgadtságunkat, és maradjunk nyugodtak! Ha a gyermek azt látja, hogy azonnal vásárlással reagálunk, el is érte a célját, sőt, legközelebb is hasonló módszerrel fog próbálkozni. Kergessük el valahogy azt a bizonyos hisztimanót: tereljük el a gyermek figyelmét! Kérdezzük meg tőle, hány zsömlét szeretne vacsorára, mutassunk egy érdekes plakátot a boltban, vagy egyszerűen csak toljuk odébb a kocsit. Vegyük föl a gyermeket, és súgjuk a fülébe, hogy sietnünk kell, mert nagyon finom lesz otthon a vacsora! A pénztárnál pedig hadd tegye a szalagra ő a legérdekesebb dolgokat.

7. A gyermekkel való vásárlásra fokozottan áll a felnőttek esetében is érvényes, kimondatlan szabály: éhesen és fáradtan ne vigyünk kisgyermeket a boltba!

