Elkészült a székelyföldi gasztrotérkép

Három megyéből több mint százhúsz, minőségi szolgáltatást nyújtó étterem került fel a székelyföldi gasztrotérképre, amellyel a készítők tájékoztatást kívánnak nyújtani a legjobb étkezési lehetőségekről. Nemcsak nyomtatva, hanem online és telefonos alkalmazás révén is böngészhető – írja a Székelyhon.

„Nyolc éve írom a Gasztrománia blogot, és már több mint ezer étterem-látogatáson vagyok túl. Az utóbbi években szinte nem telt el úgy nap, hogy valaki ne hívott volna fel a különböző éttermekről érdeklődve” – magyarázta Sándor Barna ötletgazda, hogy miért is tartotta fontosnak a székelyföldi gasztrotérkép létrehozását.

És pontosan ezért nemcsak a turistáknak, hanem a helyieknek is ajánlja a kiadványt. A pénteki székelyudvarhelyi bemutatón Sándor Barna rámutatott, noha túljelentkezés volt, végül csak valamivel több mint százhúsz Hargita, Maros és Kovászna megyei, minőségi szolgáltatást nyújtó étterem került fel a térképre. Voltak olyanok is, akiket azért utasítottak el, mert nem feleltek meg az általuk állított követelményeknek.

„Próbáltuk a lehető legszínvonalasabb térképet összeállítani, de nyilván ez egy szubjektív értékelés alapján történt. (…) A lényeg, hogy

azok az éttermek tulajdonosai és séfjei, akik felkerültek a térképre, mind elhivatottak a minőségi gasztronómia iránt.

Emellett mindent megtesznek, hogy fejlődési pályára állítsák a székelyföldi gasztronómiát” – fejtette ki az ötletgazda.

A gasztrotérképet összesen 60 ezer példányban nyomtatták ki román és magyar nyelven, amit egyebek mellett a turisztikai irodák vezetőségével megegyezve ingyenesen szeretnék eljuttatni a célközönségnek. Persze ezenkívül szálláshelyeken és éttermekben, valamint rendezvényeken is megtalálhatók lesznek.

András Ervin Sándor – aki elejétől részese volt a projekt kivitelezésének – ismertette, egy szintén

kétnyelvű weboldalt, illetve egy telefonos alkalmazást is létrehoztak,

ahol nemcsak a térkép található meg, de a rajta szereplő éttermeket is bemutatják. Természetesen a román és a magyar mellett az angol változat is készül.

Az egyelőre csak androidra letölthető alkalmazás – készül az iOS-kompatibilis változat is – némi pluszt ad a webes tájékoztatóhoz képest: bárhol is vagyunk, nagyon könnyen rászűrhetünk a körülöttünk lévő éttermekre, amelyeket minősíthetünk is. Aki online tájékozódna, az a gasztroterkep.ro weboldalon teheti meg, ahonnan a telefonos applikáció is letölthető.

A tervek szerint jövőre kiadják a térkép aktualizált változatát, amelyben a mostaninál kevesebb étterem kap majd helyet, természetesen egy új válogatás alapján. Gondolkodnak ugyanakkor arról is, hogy hasonló térképet készítsenek a kézműves termelőkről.

Borítókép: szekelyhon.ro / fotó: Veres Nándor