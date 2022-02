A tatainál jobb helyszínt keresve sem találhattunk volna: az impozáns tatai Pálma Rendezvényház tárt kapukkal várta, hogy elkezdődjön a 2022-es Tündérszépek fotózása. A jelentkezők különböző szettekkel érkeztek, ki-ki a saját stílusát képviselve. Megnyugtató sorok következnek: profi fotósunk, Novotni Ákos mindenkinek a legelőnyösebb oldalát kapta lencsevégre, így természetes volt, hogy valakiről több szögből készült fotó.

Hatalmas segítség volt Szűr Annamária online régiós vezető is, aki remek tanáccsal látta el és biztatta a fotózástól kissé megszeppent hölgyeket. Egy-két jó szón kívül ügyelt a finomhangolásokra is, vagyis rögvest ott termett, ha valakinek a haján vagy éppen a ruháján kellett igazítani. Első körben mindenkiről készült egy próbafelvétel, hogy szükség esetén tudjanak módosítani a beállításokon: a megvilágításon vagy éppen a sminken. Merthogy, felkészült stábunk arra is gondolt, hogy sminkecsetekkel és apróbb kiegészítőkkel érkezzen a helyszínre, hogy a jelentkezők ne szenvedjenek hiányt semmiben.

Domokos Anasztázia vagány sportos szettben is jól mutatott a képekenForrás: Sz. A. / Kemma.hu

Ami már nem rajtunk múlt, azok a ruhaköltemények voltak. Szerencsére nagyon színes, sok esetben roppant stílusos volt a felhozatal a szetteknél. „Kifutónkon” megjelent a finom elegancia és a sportos szett is, de könnyed és laza stílusú darabokban is remek beállítások születtek. A legtöbben a fotózás utolsó fázisától, a bikinis, fürdőruhás felvételektől ódzkodtak, pedig senkinek sem lehetett oka panaszra. Az egyik oroszlányi versenyzőnk például élt az örök praktikával és azonnal fogyókúrába kezdett, mikor megtudta, beválogatták a versenybe. Izgult, mit mutat majd a végeredmény, pedig semmi oka nem volt az aggodalomra, tökéletesen mutatott mindegyik képen. A legnagyobb elismerés, amit a lányoktól kaphattunk, az a kedves és elégedett mosoly volt, ami a végeredmény láttán az arcukra ült.