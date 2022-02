A tatai Pálma Rendezvényházban kedden elrajtolt és szerdán folytatódik a 2022-es Tündérszépek fotózása. Országos szépségversenyünkre 18-29 év közötti megyénkben élő, itt tanuló vagy itt született hölgyek jelentkezhetnek, akár saját képanyaggal, akár azt kérve, hogy mi készítsük el profi portfóliójukat.

Még érdemes és lehet jelentkezni, hiszen 30 szépség kap esélyt arra, hogy a megyei fordulóból a nagy fináléig, országos ismeretségig jusson. Kedden a Szárligeten élő Sátori Roxána állt először Novotni Ákos fényképezőgépe elé, és ahogy a gyönyörű lány elárulta: nagyon jól érezte magát a fotózáson. Roxit a szomódi Csányi Fanni, a dorogi Morvai Vanessza, a tatabányai Skronka Nikoletta, Esztergom-Kertvárosból Domokos Anasztázia, Bakonyszombathelyről pedig Kovács Anikó követte. A legnagyobb elismerés pedig, amit kaptunk a lányoktól, az őszinte mosoly és öröm volt, ahogy meglátták elkészült képeiket, hiszen valóban gyönyörű, a lehető legjobb formájukat és legszebb arcukat megmutató fotók készültek.

A 22 éves Anasztázia, mint elárulta, azért jelentkezett a versenyre, mert később stylist szeretne lenni, és a versenyt jó lehetőségnek tartja, hogy bekerüljön a divatvilágba. A 24 éves Niki ki szerette volna próbálni magát, ezért nevezett. A 28 éves Roxi közgazdászként végzett, és több évig élt külföldön. A 25 éves Anikó a családi vállalkozásban dolgozik, és a tapasztalatszerzés miatt jelentkezett többek között szépségversenyünkre. A 18 éves Vanesszát a kíváncsiság hajtotta, amikor nevezett, szerette volna tudni, mit tud kihozni magából. A 20 éves Fanni színházi táncosként végzett, és szépségversenyünk minden örömét, pillanatát ki szeretne élvezni, valamint szeretne újabb élményekkel gazdagodni.

Ha szeretnéd, hogy rólad is profi fotók készüljenek, szeretnél betörni a divat vagy a média világába, esetleg a kétszemélyes egzotikus utat szeretnéd megnyerni, ne habozz, jelentkezz! Most pedig lássuk, milyen gyönyörűek is voltak a lányok a fényképezőgép előtt!