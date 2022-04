A Magyar Falu Program támogatásával rendeznek egész napos szórakozást a község lakóinak Keréktelekin. Az április 23-án napon már reggel 10.00 órakor várják a legbátrabbakat a sportpályára egy fogathajtó megmérettetésre, majd a focikedvelőket invitálják 13.00 órától versenyre egy kispályás focibajnokságon.

A családi nap megnyitójára is ekkor kerül sor, ahol a település polgármestere, György István köszönti a résztvevőket. Az eseményen fellép a Bakonysárkányi néptánccsoport, gyerekműsort ad Tormási Attila, ezen kívül érkezik a színpadra a Kerékteleki Pótkerék Együttes is.

Képünk a 2018-as falunapon készült

Forrás: Keréktelki önkorm

A nap folyamán ugrálóvár, kisvonat, körhinta, paraszt olimpia is lesz, 16 órától faluvacsorát is tartanak. A menün olyan hagyományos ételek szerepelnek, mint a halászlé, pincepörkölt, vadpörkölt, sertéspörkölt. Az esti mulatság is biztosított: műsort ad Csikós Szabina, Lanzendorfen Tamás, valamint a Syncron Zenekar.