Betanított pozíciók Zalaegerszegen

A ZalaegerszegAllas.hu betanított álláskínálatát böngészve találkozhatunk csomagolói állással. Erről tanúskodik a város egyik állásportálja, a ZalaegerszegAllas.hu weboldala is, ahol épp a napokban jelent meg száraztészta gyártó címszó alatt egy munkakör, amely feladatainak egy jelentős részét a száraztészták csomagolása teszi ki.

A csomagolók az áruk becsomagolását gyakran gépekkel végzik, de ezenkívül elő szoktak fordulni kézi csomagolói pozíciók is. A munkakör feladatai a csomagolás mellett rendszerint a címkézésre, a csomagolások minőségellenőrzésére, a súlyok és mennyiségek ellenőrzésére, valamint a munkaterület rendben tartására is kiterjednek.

A különböző raktári munkák ugyancsak nem igényelnek sok esetben tapasztalatot vagy előképzettséget. Különösen igaz ez a komissiózó pozíciókra, amelyek főként betanított fizikai munkavégzést foglalnak magukban. Ez többek között olyan feladatokat jelent, mint például az áruk szállításhoz történő előkészítése, beleértve a csomagolást, a címkézést és a rakodóhelyekre történő elszállítást. A komissiózó feladata továbbá a készletellenőrzés is, amelynek során ellenőrzi a beérkező vagy kimenő áruk mennyiségét és állapotát. Mindemellett pedig kapcsolatot is tart például a raktárkezelőkkel, ügyfelekkel vagy éppen a fuvarozókkal.

Ideális elhelyezkedési lehetőségeket kínálhatnak a gépkezelői pozíciók is. Ezek egy része betanított munkakört takar, amelyek szinte bárki által eséllyel megpályázhatóak. A betanított gépkezelők a munkáltatójuk által betanított módon működtetik, illetve használják az adott gépet, továbbá eszközölnek beállításokat például a sebességre, hőmérsékletre vagy egyéb paraméterekre vonatkozóan. Feladatuk lehet továbbá a minőség-ellenőrzés is, vagyis annak megvizsgálása, hogy a gép által feldolgozott termékek és anyagok megfelelnek-e a szabványelőírásoknak. Mindezen kívül pedig kisebb karbantartói munkákat is elvégezhetnek, beleértve a tisztítást, olajozást vagy egyszerű alkatrészcseréket.

Végezetül pedig a segédmunkákat is érdemes megemlítenünk, hisz ezek megjelenésére ugyancsak több példa volt már a ZalaegerszegAllas.hu felületén. Segédmunkásokat többek között építkezéseken, gyárakban, raktárakban és a mezőgazdaságban is foglalkoztatnak, vagyis az elhelyezkedési lehetőségek skálája meglehetősen széles. Feladataikat ebből adódóan nagy mértékben meghatározza tevékenykedésük helyszíne, ugyanakkor általában a szakemberek támogatásáért, anyagmozgatásért, kisebb szerelések elvégzéséért, valamint a munkaterület rendben tartásáért felelnek.

Miért érdemes betanított munkát vállalni?

A betanított munkák jellemzően alacsony belépési feltételeket támasztanak a pályázók felé, továbbá gyorsan elérhetőek. Ideális választás lehet tehát azok számára, akik nem rendelkeznek képesítéssel/tapasztalattal, vagy egy átmeneti időszak során a mielőbbi elhelyezkedés esélyét keresik. Előny továbbá, hogy a betanított munkák esetében a munkáltatók gyakran biztosítanak képzéseket, amelyek révén a dolgozók gyorsan elsajátíthatják a munkakörrel járó feladatokat, vagy fejlődhetnek szakmailag.

Fontos szempont lehet az is, hogy a munkavégzés során számos képesség fejlesztésére adódhat lehetőség, beleértve például a pontosságot, a problémamegoldást vagy a rendszerszemléletet. Ezek pedig olyan skillek, amelyek nagy értékkel bírnak a munkaerőpiacon. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen pozíció adhat egy olyan általános munkaerőpiaci tapasztalatot, amire lehet építkezni a későbbiekben. Mindezen kívül pedig a stabilitásról sem feledkezhetünk meg, hisz sok munkáltató hosszútávon tervez a betanított dolgozóival is.