Milyen betanított munkalehetőségek érhetőek el Debrecenben?

A különböző állásportálok felületein viszonylag gyakran lehet találkozni betanított munkalehetőségekkel Debrecen vonatkozásában. Így van ez a DebrecenAllas.hu esetében is, amely portál kínálatának visszatérői szereplői a fizikai, segéd és betanított állásokkal kapcsolatos hirdetések.

Példának okáért szerszámkészítői pozíció betöltésére már több alkalommal is kerestek munkavállalókat a portálon keresztül. A szerszámkészítők feladata, hogy a szerszámok legyártásán és javításán keresztül segítsék a gyártási és termelési folyamatokat más területeken. Ebbe többek között mechanikai és műszaki tevékenységek is beletartozhatnak, ideértve például a marást, a forgácsolást, a hegesztést, valamint egyéb technikákat is. A munkakör kapcsán változatos elhelyezkedési esélyek adódhatnak az álláskeresők előtt, hisz a gyártóiparban, gépiparban vagy a gépjárműgyártásban is mutatkozhat igény szerszámkészítői feladatok ellátására.

Mindezek mellett a különböző gépkezelő álláslehetőségekről sem feledkezhetünk meg, amelyek felbukkanására ugyancsak több esetben volt már példa a debreceni portál felületén. Ezek közül sok képzettséget és nagyfokú szakmai felkészültséget igényel, ugyanakkor olyan gépkezelői hirdetésekkel is lehet találkozni, ahol csupán betanított munkavégzésről van szó. Jó példát jelentenek erre a csomagoló-, anyagmozgató-, nyomdai- és fröccsöntő gépkezelői lehetőségek. Ezen gépek használatára ugyanis általában a munkáltató vállalja a betanítást. A gépek rendeltetésszerű használatán kívül, az ilyen típusú munkakörök esetében feladat lehet még a kisebb karbantartói tevékenységek elvégzése, a gyártási dokumentációk pontos vezetése, a termékek minőségének ellenőrzése, illetve az esetlegesen felmerülő hibák javítása is.

Szintén visszatérő pozíció a DebrecenAllas.hu felületén a takarító állás. Előfordult például, hogy irodák, lépcsőházak, közintézmények, apartmanok és hotelek takarítására kerestek jelentkezőket, de arra is volt precedens, hogy egy fogászati klinika szolgált a munkavégzés helyszínéül. Az elhelyezkedési lehetőségek tehát igencsak széles skálán mozognak a takarítói állások esetében, ugyanakkor a feladatok valamennyi esetben hasonlóak, beleértve a lomtalanítást, a padlótisztítást, a szellőztetést, a portörlést, a fertőtlenítést, valamint egyéb takarítói tevékenységeket.

Miért érdemes betanított munkát vállalni Debrecenben?

Csakúgy, mint más városokban, Debrecenben is megvannak a maga előnyei a betanított munkáknak. Ezek közül is az egyik legfontosabb, hogy az ilyesfajta pozíciók alacsony belépési küszöb mellett kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket, magyarán nincs szükség szakképesítésre vagy szakmai tapasztalatra a betöltésükhöz. Ily módon bárki számára ideális tapasztalatszerzési esélyt kínálnak, ami jó alap lehet a későbbi előrelépést illetően.

Arról nem is beszélve, hogy munkáltatók gyakran biztosítanak olyan képzéseket, amelyek segítik a munkavállalókat a feladataik ellátásában, s ezáltal szakmailag fejlődhetnek. Ez pedig ugyancsak emelheti a dolgozók munkaerőpiaci értékét, több kaput is megnyitva előttük a

későbbiekben. Persze nem kell feltétlenül munkahelyváltásban gondolkodni, hisz sok debreceni cégnél adódhat lehetőség a belsős karrierépítésre és feljebb lépésre is. Mindez persze nagyfokú szorgalmat és elhivatottságot kíván, ugyanakkor a stabil körülmények, amelyek gyakran a betanított munkát kínáló cégeket jellemzik, inspirálóan hathatnak a fejlődést illetően.

Kihívások a betanított munkák kapcsán

A betanított munkák egyik legnagyobb hátránya bérezés, hisz ezen pozíciókat általában jóval kevésbé fizetik meg, mint a képesítést és tapasztalatot igénylő munkaköröket. Hátrány továbbá, hogy az ilyen típusú állások feladatköre gyakran fizikailag megterhelő, vagy éppen meglehetősen monoton a betanított mozdulatsorokból adódóan. Mindemellett pedig arról sem feledkezhetünk meg, hogy a betanított munkások igencsak ki vannak szolgáltatva a munkaerőpiaci változásoknak, hisz például az egyes leépítések a legtöbb esetben őket érinti először.