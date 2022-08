„A Nyíregyházi Egyetemen szereztem tudomást arról, hogy a Tanítsunk Magyaror­szágért program keretén be­lül lehetőség van hátrányos helyzetű általános iskolások segítésére. 2020 őszi félévében kezdtem meg a mentorálást a timári Szabolcsvezér Általá­nos Iskolában” – idézi fel Imre a kezdeteket. „Nyolcadik osz­tályos mentoráltakat kaptam, majd egy év elteltével szintén nyolcadikos gyerekek mentora lettem. Egy tizennégy fős osz­tályt kaptunk mentortársam­mal. Az előző évben és most is úgy osztottuk fel a gyerekeket, hogy a lányok Ritához, míg a fiúk hozzám tartoznak. Itt ta­lálkoztam először Márkkal.”

Balogh Márk mentorált (Forrás: IFKA)

A kérdésre, mit szerettek vol­na együtt elérni a mentorálás időszakában, Imre elmondja: „Márkkal is célunk volt az, ami az osztály többi tagjával, vagyis a jó kapcsolat kialakítá­sa, a nehéz helyzetekben való segítségnyújtás, a tanulmányi eredmények javítása, új isme­retek átadása, és természetesen a közös programok általi él­ményszerzés.”

Jó hangulat a jégpályán

Mi volt a legkedvesebb közös élménye Imrével? – kérdez­zük Márkot. „A legjobb közös programunk a jégkorcsolyázás volt, még tavaly decemberben Nyíregyházán, a jégpályán. Ez egy egész napos program volt, a mentoraink autóval és kis­busszal vittek minket be Nyír­egyházára, ahol órákon át kor­csolyáztunk. Erre emlékszem vissza legszívesebben, mert nagyon jó hangulatú nap volt.”

Balogh Márk az első Tanítsunk Magyarországért Ki mit tud? rendezvényén

Forrás: IFKA

Márk a nyolcadik osztályt végezte az előző tanévben, az általános iskola után Nyíregy­házán fog továbbtanulni az Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolában, pék-cukrász szakon. Sok munkával jár és kitartás igényel, ha vala­ki jó tanuló akar lenni – Imre erről így vélekedik: „Az em­bernek nagyon fontos, hogy amikor munkába áll, ne csak kényszerből dolgozzon, hanem szeresse is azt, amit csinál. Ha valakinek van szakmája, akkor törekedjen arra, hogy a legjobb legyen benne. Ahhoz, hogy ezeket elérjük, nagyon sok ta­nulásra és munkára van szük­ség. Küzdeni pedig megéri azért, hogy a saját magunkkal szemben támasztott elvárása­inknak meg tudjunk felelni.”

A közösen elért eredmények közül arra a legbüszkébbek, amikor a Nyíregyházi Egye­tem által szervezett Ki mit tud?-on Márk egy saját szerze­ményű versét szavalta el, amit a zsűri különdíjjal jutalmazott. „Ez nagyrészt természetesen Márk érdeme, én a felkészü­lésben voltam a segítségére” – hangsúlyozza Imre.

A tanár úr

Miért érdemes vállalni a mentorságot? Imre nagyon szeret emberekkel foglalkoz­ni, a tanulmányai végeztével tanárként szeretne elhelyez­kedni. „Ezt az elképzelésemet pozitívan támasztotta, illetve támasztja alá ez a mentorprog­ram, hiszen kipróbálhatom magam, hogy hogyan tudok viszonyulni a gyerekekhez, hogy a későbbiekben továbbra is a tanári pályát választom-e. Rengeteg élményre tehetünk szert a mentorálás alatt, olya­nokra is, amelyekre egy életen át szívesen fogunk visszaem­lékezni. Ilyen, nekem akkor új és jóleső dolog volt, amikor az első mentoráltjaim tanár úr­nak szólítottak. De de ezen túl is vannak olyan élmények, ta­pasztalatok, amelyekért meg­éri mentornak lenni.

Márk elárulja, hogy további céljai között a továbbtanulás mellett a választott szakma elvégzése szerepel. „Szeret­nék sikeresen elhelyezkedni a munka világában” – mondja határozottan.

Imre célja a mérnöki diplo­ma megszerzése után egy mér­nöktanári mesterszak elvégzé­se: „Hogy egy pár év múlva ne csak mint mentor, hanem mint tanár léphessek be valamelyik iskolába.”