Az Etele plázához közel lévő, eladósorba került területre szinte bármi építhető. A kiírás szerint a hatályos kerületi építési szabályzat alapján az ingatlan olyan övezetbe sorolt, amely különlegesen szélesre tárja a megvalósítható felhasználások körét, ipari-logisztikai rendeltetések kivételével gyakorlatilag bármilyen más funkció megvalósítását lehetővé teszi,

a mostani 30 helyett 65 méter magasságban, vagyis több mint kétszer akkora toronyház is építhető a telekre.

A XII. kerületben is árusítanak egy beépítetlen, 1776 négyzetméteres területet, lakóövezeti besorolással. Kőbányán rögtön kettőt is elárvereznek, az egyiken irodákat is építhetnek. Aztán van itt még nyolc darab szántó, külön helyrajzi számmal, összesen csaknem húszezer négyzetméteren, amelyeket külön-külön bocsátanak áruba.

Az értékesítésekből, amelyek április-május hónapokban zárulnak, Karácsony Gergely több mint hétmilliárd forintot remél.

A teljes cikk a részletekkel ITT olvasható.