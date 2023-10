Cikkünk frissül!

– A terror elfogadhatatlan. Amikor az ember ennek látja a lenyomatát, az megrendítő – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az izraeli-palesztin háború kapcsán. A miniszterelnök elmondta, hogy hálát kell adni, hogy mi békében élhetünk.

– A magyarok békéjét és biztonságát meg kell védeni – szögezte le. Mint mondta, Magyarország mindig a terrorizmus ellen volt. Kiemelte, hogy az első, amit remélnek, hogy mindenkit ki tudnak hozni a magyarok közül. Továbbá azért is hálát kell adni, hogy nincsenek az áldozatok között magyarok.

– Ha valakit terrortámadás ér, megvan a joga ahhoz, hogy lépéseket tegyen, hogy ez ne forduljon elő többet – húzta alá. Megjegyezte, hogy a konfliktust lokalizálni kell. Jelezte, hogy veszélyes lenne, ha Izrael egy arab országgal háborúba kerüne. – A magyar diplomáciának az a dolga, hogy deeszkalációs politikát folytasson – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor emlékeztetett: Donald Trump elnöksége idején sokat javult az arab-izraeli kapcsolatrendszer. – A feszültség enyhülése jellemezte azokat az éveket. Olyan viszonyrendszerekben is bekövetkezett lazulás, amelyre néhány évvel előtte senki sem gondolt volna – mondta. Orbán Viktor szerint a terrortámadás ellenére az elmúlt évek közeledéseiből meg kéne menteni amit lehet, még akkor sem ha ez nem könnyű.

– Ami nálunk is meg kell hogy kongassa a vészharangot, az az, hogy tüntetések vannak a terroristák mellett egész Európában. Magyarországon is próbálkoztak, de itt ilyent nem lehet rendezni. Nem is fogunk erre semmilyen engedélyt megadni – szögezte le. Hozzátette: Nyugat-Európában úgy tűnik, vannak olyan emberek, akik helyeselik az ilyen akciókat. Miután korábban ellenőrzés nélkül engedtek be tömegeket nyugat-európai országokba, most köztük ott vannak a Hamas megbízottjai is.

– Adjunk hálát a Jó Istennek, hogy 2015-ben ott volt az eszünk, meg a szívünk is, és megépítettük a kerítést, meg a jogi korlátokat is, amellyel Magyarországtól távol tudtuk tartani a terrorizmust – állapította meg.

Mint mondta. Magyarországon él Európa egyik legnagyobb létszámú zsidó közössége. Őket a magyar államnak meg kell védeni. – Azt nem lehet megengedni, hogy a magyar állampolgárok veszélyben érezzék magukat. Ezt meg kell akadályozni – mondta a miniszterelnök. Mint mondta, nem lehet abba beletörődni, hogy a biztonság szintje csökkenjen hazánkban.

A migrációs paktum elfogadásáról szólva elmondta, látható, hogy Brüsszelben eltűnt a tisztánlátás. Azokat a migránsokat, akik Magyarország déli határainál agresszívan, fegyverekkel lépnek fel, azt akarják, hogy engedjük be Magyarországra. – Mi a jóban akarunk osztozni, nem a rosszban. Az EU nem arról szól, hogy a rossz dolgokat osztjuk szét egymás között – tette hozzá. Mint kifejtette, nekünk is fel kéne építenünk egy migránsgettót, ahová 10 ezer bevándorlót tudnánk befogadni.