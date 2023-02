A Budapestre háruló költség több mint egymillió forint (2810 euró) volt – derült ki a múlt heti Cities for the rule of law (Városok a jogállamiságért) elnevezésű konferenciával kapcsolatban kikért közérdekű adatigénylésre adott válaszból, amelyet a Városháza küldött meg a Magyar Nemzetnek az esemény után egy héttel.

Mint ismert, múlt kedden rendezték meg a belga fővárosban azt a konferenciát, amelyen részt vett Budapest főpolgármestere azokkal az uniós politikusokkal, akik előszeretettel támadják hazánkat - írja a lap.

Az esemény előtt már napokkal, szombaton vonattal utazott a belga fővárosba Budapest első embere, amiről a Facebook-oldalára feltöltött fényképpel számolt be.

Karácsony Gergely a posztjában úgy fogalmazott, hogy mivel vonattal utazott, spórolt néhány mázsa szén-dioxidot a bolygónak és egy kis pénzt az önkormányzatnak.

Ez a spórolás azonban eléggé elhanyagolható összegű, mivel átszállás nélkül a Budapest–Brüsszel repülőjegy, ami a visszautat is magában foglalja, jellemzően hetven-nyolcvan ezer forint közötti összegbe kerül. Ugyanakkor már negyvenezer forint körüli összegért is el lehet jutni a belga fővárosba, a legolcsóbb, last minute repülőjegyek már 11 ezer forintért is elérhetők. Eközben a legolcsóbb vonatjegy ára 22 800 forint, a visszaúttal együtt pedig 45 600 forintot kell fizetni egy Budapest–Brüsszel–Budapest távon.

Amúgy pedig egyetlen tonna üvegházhatású gázt sem spórol a Párbeszéd politikusa, mivel nélküle is elindultak a két főváros közötti, menetrend szerinti repülőjáratok.

Egyébként az egész út vélhetően több mint négy napig tartott a főpolgármesternek, hiszen úgy tudni, hogy még a múlt keddi, Brüsszelből érkező repülőjáratokon sem volt ott Karácsony, így vélhetően további egy estét töltött a belga fővárosban.

Az említett rendezvényen részt vett Karácsony Gergely elvtársa, a korábban Párbeszédben politizáló Jávor Benedek is. A magyar főváros brüsszeli irodavezetőjéről – szintén közérdekű adatigénylés alapján – a Magyar Nemzet megtudta, hogy a Budapest brüsszeli képviselete részére bérelt irodahelyiségek működésével kapcsolatos költségek között szerepel a 24 000 eurós (több mint kilencmillió forint) éves bérleti díj, a hatezer eurós (kétmillió-kétszázezer forint) éves közösköltség-előleg, a Brüsszel városának megfizetendő ingatlanadó (ami 2022-ben 3572 euró volt), a biztosítási költség (ami egy évre 325 euró), valamint a 12 000 eurós (négymillió-ötszázezer forint) összegű bérleti garancia, mely összeget az irodabérleti szerződés lejártakor a bérlő részére visszafizetnek.

Továbbá a képviselet munkatársai 2022-es telefonköltsége összesen 3192 euró (egymillió-kétszázezer forint) volt.

A képviselő - ugyan nem tanácsadó, de - jelentős pénzhez jut a baloldali vezetésnek köszönhetően, hiszen havonta 990 ezer forintért vezeti a főváros brüsszeli irodáját. Hogy milyen egyéb juttatásokat (lakhatás, utazás, ruhapénz stb.) kap az irodavezető, az nem derült ki a tájékoztatásból.

A brüsszeli konferencián Karácsony Gergely 45 perces panelbeszélgetésbe ékelt felszólalásában úgy fogalmazott, Magyarország nagyon messze áll azon elvárások megvalósításától, amelyeket az Európai Unió a csatlakozni vágyó országoktól is elvár. A jogállamiság védelmében létrehozott eszközök erősítését követelte.

A teljes cikk IDE kattintva érhető el.