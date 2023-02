Karácsony Gergely azzal indított, hogy felidézte, Horthy Miklós kormányzó bűnös városnak nevezte Budapestet. Megszólalásaiban a főpolgármester folyamatosan kedvezőtlen fényben igyekezett beállítani a magyar kormányt, amely többek közt nem támogatja "ambiciózus" klímastratégiáját. Emellett olyan képtelenségeket hangoztatott, mint hogy a főváros maga gyártana villamosokat, amit pedig azzal indokolt, hogy a régi, rossz állapotú járműveket karbantartó mérnökök „ezzel az erővel” újakat is tudnának építeni.

Figyelemre méltó, hogy Karácsony az egyik megszólalása előtt azt a viccesnek szánt kijelentést tette, hogy „Én vagyok a soros” – a tőzsdespekulánsra utalva –, majd azon sajnálkozott, hogy ez a „poén” nem fordítható le angolra.

Felvételek bizonyítják, hogy a tavalyi müncheni biztonságpolitikai konferencián az Action for Democracy több vezető személyisége is megjelent, az érintettek mind szorosan kötődnek Soros Györgyhöz és fiához. Az eseményen Korányi a hivatalos programban nem szereplő panelelőadást tartott az AD egy másik alapítójával, Rafal Trzaskowski varsói polgármesterrel. Mellettük ott volt például Wesley K. Clark korábbi amerikai tábornok. Az egykori katona a tavalyi választás kampányában Márki-Zay Péterrel is egyeztetett. A müncheni konferencia felvételeinek, adatainak tanúsága szerint David Miliband, Nathalie Tocci és Anne Applebaum is részt vettek az eseményen, ők szintén kapcsolatba hozhatók az Action for Democracyvel – olvasható a cikkben.

