Fontos összekötő út újul meg Kisbér és Bakonyszombathely között

A Magyar Falu Program keretében, hazai finanszírozásból újul meg a 8218-as Kisbér-Veszprémvarsány összekötő út bakonyszombathelyi szakasza 2,6 kilométer hosszan.

A mintegy 260 millió forintból megvalósuló beruházás része a burkolatfelújításon túl a Bakonyszombathelyi árok-híd felújítása is. A munkálatok a munkaterület térségében 40 kilométer/órás sebességkorlátozás és jelző­őrös forgalomirányítás mellett zajlanak, várhatóan július közepéig.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleményéből kiderül: a 8218-as út felújítással érintett szakaszán a kivitelező két réteg aszfaltot épít be, továbbá felújítja a padkákat és a szakaszon található Bakonyszombathelyi árok-hidat is. A hídon a szakemberek kicserélik a szigetelést, a burkolatot és a korlátokat, továbbá javítják a betonfelületeket, betonvédelmi bevonatot készítenek, kitisztítják és javítják az árok- és mederburkolatokat. A burkolat, a padka és a híd felújítását követően a szakemberek új forgalomtechnikai elemeket is kihelyeznek és új burkolati jeleket festenek fel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője az útfelújítással kapcsolatban elmondta: fontos közlekedési szakasz újulhat meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Már más forrásból a megyehatár–Bakonybánk–Bakonyszombathely szakasz elkészült. Ezzel a szakasszal a járásszékhely megközelítése és részben a keresztirányú, Tatabánya–Kisbér–Pápa útvonal is jelentős fejlesztéssel válik biztonságosabbá és a közlekedés minősége is jobb lesz. Fontos, hogy az útfejlesztések során az úthálózati elv érvényesüljön.