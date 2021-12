Ahogy a kezdeményezés hivatalos weboldala is írja, a boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására. A program különlegessége, hogy nem csak a diákok, de a tanárok jól-létével is foglalkoznak és még a szülőket is lehetőség van bevonni a programba. Az alapítvány módszere a pozitív pszichológia módszerén alapszik és tudományosan igazolt a tevékenységük.