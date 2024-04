A Kecskéden rendezett Húsvéti Kupa eredményeiről számolt be a Tatai Atlétikai Club a közösségi oldalán. Az U11-es korosztály csapata mérettette meg magát a kispályás labdarúgó tornán. Az eseményen az egyesületeket két hármas csoportba sorsolták, ahol a tataiak Baj és Kecskéd "B" csapataival osztoztak. A tatai szülők nagy lelkesedéssel támogatták gyerekeiket, akik mindent beleadva szép teljesítményt nyújtottak a mérkőzéseken. A csoportot magabiztosan megnyerték, ami egyenes utat biztosított az elődöntőbe. Az ellenfél ezentúl Maroshegy volt, a fiatal játékosok kissé megszeppenve kezdték az összecsapást, a végeredmény azonban újfent győzelmet szolgáltatott. A csapat kémiája megfelelően működött. Mind a támadórész, mind a védelem helytállt.

A Húsvéti Kupa legjobbjai lettek a tataiak

Forrás: TAC Labdarúgó Szakosztály/Facebook

Mint minden tornán, itt is a döntő volt a legfőbb része a napnak. A határozottságot és pontosságot továbbra is képesek voltak fenntartani, csupán egyetlen kapott góllal a magasba tudták emelni a trófeát a tatai labdarúgók.

A kupagyőztes csapat tagjai Bircsák Károly, Bircsák Róbert, Borsó-Bodnár Benjámin, Kóczán Gergő, Molnár Ádám, Molnár Nándor, Radobiczki Emilian, Rostás Dominik, Végh Marcell

Patonyi Antal edző elégedett volt a csapattal. Mint fogalmazott, büszke rájuk, amiért a meccseken képesek voltak visszaadni élesben is azokat, amiket az edzéseken sajátítottak el. Dicséretben részesítette a két U10-es labdarúgót is, bátor és pontos performansz jellemezte őket az idősebbek ellen. Elmondása alapján mindenki jól érezte magát és ő maga is boldog, amiért mindenki nagyon élvezte a futballt. A TAC-os fiatalok felkészülését Wéber Roland és Csákány Máté edzők is segítették.