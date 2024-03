Az első negyedben még fej-fej mellett haladtak a csapatok, bár a jóval esélyesebb Tisza-parti gárdának kellett egyenlítenie Kurucz remekbe szabott gólja után. A folytatásban a tatabányai fiatalok remek nyolc percet produkáltak, hiszen háromszor is bevették a szegediek kapuját, miközben a hazaiak kapusának, Kovács Dorottyának mindössze egyszer kellett a hálóba nyúlnia.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A harmadik felvonásban folytatódott a hazaiak „menetelése”, ennek köszönhetően már hat-kettőt mutatott a Buborék eredményjelző táblája. Az utolsó játékrész kiegyenlítettebb küzdelmet hozott. A gólok is felváltva estek, de a házigazdák nem maradtak adósaik a vendégeknek, így ez a nyolc perc döntetlennel zárult, viszont a végeredmény magabiztos tatabányai győzelmet sugall, holott az előzetes várakozások szerint, inkább szegedi sikert vizionáltak a szakemberek.

Zantleitner Krisztina, a tatabányaiak edzője: – Az elején a jogosan kapott ötmétereseket értékesítettük, és ez jól jött. Az utolsó büntetőt csak a meccs végén hagytuk ki. Jól sikerültek védekezésnél a blokkjaink és a kapusunk is a helyén volt. Emellett fegyelmezetten visszaértünk a saját kapunk elé a támadásaink végén, és ez is döntőnek bizonyult. Szerdán Szegedre megyünk, hogy pótoljuk az elmaradt meccset, ott is így kellene pólóznunk.

