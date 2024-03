Újra ott volt a bevethető játékosok listáján Jean-Marie és Eaddy, valamint eltiltása után újra a kispadon meccselhetett a Kometa Kaposvári KK szlovén vezetőedzője, Dalibor Damjanovic. A pontgyártást Abell és Halmai kezdte, az első vendég kosárra pedig valamivel több, mint két percet kellett várni. Az első időkérés a volt kaposvári vezetőedzőtől, Váradi Kornéltól érkezett, miután az első játékrész feléhez érve Paár hármasa ért célba (11–4). A rövid játékmegszakítás jól jött a vendégeknek, a KKK ugyanis ritmust vesztett, így Thomas és Riddley vezérletével az OSE Lions fordított (15–20).

Hatalmas OSE siker, következhet a rájátszás

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A második negyedben az OSE Lions sokáig vezetett, 28–35 is állt az eredményjelzőn, de a 16. percben jött a hazai egyenlítés (40–40). Ez azonban csak az adott pillanatnak szólt, ugyanis a vendégek egy gyors és precíz játékkal reagáltak. A szünetben végül négypontos Oroszlányi előnyt könyvelhettünk el (49–53).

A fordulás után tovább növelte előnyét az OSE, 53–62-nél a hazaiak is időt kértek. Ez azonban nem igazán törte meg a oroszlányiak lendületét, így a különbség a tíz pontot is átlépte. Váradi Kornél csapata ha csak egy ponttal is, de a harmadik negyedet is behúzta, így az OSE Lions ötpontos előnnyel fordult az utolsó tíz percre (71–76).

Az OSE az utolsó hajrában remekül kontrollálták az eredmény alakulását, a Kaposvár pedig nem tudott élni a kínálkozó lehetőségekkel, melyek az utolsó öt percre teljesen el is apadtak. A kaposvári együttes szétesett, így az OSE végül a száz pontot is átlépte és kiütötte a Kaposvárt. A vereség egyben azt is jelenti, hogy a Kometa Kaposvári KK felsőházi álmai összetörtek. Az OSE így a rájátszásban folytatja a Kaposvár pedig a bent maradásért küzd.

