Az első elődöntőben a Magyar Kupa trófeáját már tizenöt alkalommal elhódító - és ezzel rekordgyőztes - Győri Audi ETO KC vívta az ötszörös bajnok DVSC Schaeffler csapatával. Bár még mindig a győri együttes hazánk első számú női kézilabdacsapata, nehéz mérkőzésre kellett számítaniuk, hiszen legutóbbi találkozásuk alkalmával a Bajnokok Ligájában a debreceniek tudtak győzni. Szép számmal kísérték el kedvenceiket a Debrecen szurkolói, de a velük szemben elhelyezkedő győriek szemmel láthatóan is jóval többen jöttek el.

A debreceniek két gyors góllal jelezték is, hogy nem feltartott kezekkel érkeztek Tatabányára, a Győr azonban igazolta klasszisát és percek alatt átvette az irányítást a mérkőzésen. Egy nagy rohamnak köszönhetően megléptek három góllal, hosszú perceken át minden támadásukból gól született. Bár a Loki megrázta magát és visszaküzdötte magát egyenlő állásig, a Győr a játékrész végéhez közeledve megint ritmust váltott és négy gólos előnnyel mehettek el szünetre.

Dráma a mérkőzés végén

A folytatásban oda-vissza lőtték a gólokat a csapatok, ami a zöld-fehéreknek tökéletes volt. Hiába szerzett a második félidő felénél már ugyanannyi gólt a Debrecen, mint az első játékrészben, a győriek támadásai ellen nem találták az ellenszert. Egy időkérést követően a DVSC-nek sikerült megakasztania a Rába-parti együttest és felzárkóztak két gólra, miközben még hétméterest is rontottak. A győriek próbáltak váltani, de a Debrecen megérezte a vérszagot és az 54. percre kiegyenlítettek, két perccel később pedig már az előny is náluk volt. Az utolsó támadásaiknál azonban leblokkoltak a debreceni játékosok, nem merték meghúzni azokat a lövéseket amiket korábban, a Győri ETO ezt pedig kihasználta, és egy nagyon izgalmas és drámai véghajrá után, a végső támadást is kivédekezve egyetlen góllal győzött. A Magyar Kupa döntőjének az első résztvevője ezzel a Győri Audi ETO KC.

Drámai végjáték után jutottak a győriek a magyar Kupa fináléjába

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Török Bódog Magyar Kupa, elődöntő Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler 29-28 (16-12) Tatabánya, Multifunkcionális Csarnok



A második elődöntőt a Final Fourba történetük során először eljutó Motherson Mosonmagyaróvári KC és a kétszeres címvédő FTC-Rail Cargo Hungaria csapatai vívták. A mérkőzésre szinte teljesen megtelt a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, köszönhetően a ferencvárosi és mosonmagyaróvári drukkerek érkezésének.

Az első tíz percben nem látszott a megilletődöttség a Magyar Kupa négyes döntőinek újoncán, az óváriak tartották a lépést a szezonban magyar ellenféllel szemben még veretlen fővárosi zöld-fehérekkel. Az egymás mellett elhelyezett két szurkolótábor eközben remek hangulatot teremtett a tatabányai csarnokban. A drukkerek remekeltek, a csapatok támadójátéka azonban nagyon döcögött, a játékrész feléig mindössze kilenc gól esett. A Mosonmagyaróvár a kezdeti gólok után szinte képtelen volt bevenni ellenfele kapuját, a húsz perc alatt szerzett öt gól bárki ellen kevésnek bizonyulna. A ferencvárosiak kapujában remekelő Janurik Kinga jelentősen hozzájárult csapata egyre magabiztosabbá váló vezetéséhez. Az óváriak nagy szerencséje, hogy náluk pedig Szemerey Zsófi fogott meg egyre több lövést, így folyamatosan belátható közelségben volt a Ferencváros. Az első elődöntőhöz hasonlóan négy gól előnnyel mehettek el a pihenőre a zöld-fehérek játékosai.

Zsinórban harmadik Magyar Kupa győzelmére hajt a Ferencváros

A szünetben mintha vért ittak volna az óváriak: a második játékrészt ellenállhatatlanul kezdték, fel is zárkóztak gyorsan két gólra. Mikor már mindenki azt hitte, hogy a másik párharchoz hasonló izgalmak következnek, a fővárosi együttes megrázta magát és szép fokozatosan lépett meg az ellenfelétől. A Ferencváros támadójátékával nem tudott mit kezdeni a mosonmagyaróvári védelem, a félidő derekán már hét góllal vezetett a címvédő. Még egyszer megrázta magát a Győr-Moson-Sopron vármegyei csapat, fel is jöttek két gólra, de a vége a Ferencvárosé lett. Ezzel megismétlődik a tavalyi tatabányai döntő.

Török Bódog Magyar Kupa, elődöntő

Motherson Mosonmagyaróvári KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 25-29 (10-14)

Tatabánya, Multifunkcionáliss Csarnok

A Török Bódog Magyar Kupa vasárnapi programja:

Bronzmérkőzés, 15 óra

Motherson Mosonmagyaróvári KC - DVSC Schaeffler

Döntő, 18 óra

Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria