Vörösházi Tibor elmondta, a Magyar Labdarúgó-szövetség intézményi programjának van egy játékosbekísérő programja, amelyre minden évben felhívás alapján jelentkezhetnek azon iskolák sportcsoportjai, amelyek részesei az intézményi programnak. Most először a Petőfi-iskola is megkapta ezt a lehetőséget. Vörösházi Tibor arról is beszélt, megadták azt is, mekkora gyerekeket várnak az eseményre, illetve regisztrált labdarúgóknak kellett lenniük mindkét nem tagjai közül. Az iskola első korcsoportosai közül tizenegy gyermekre esett a választás, így komáromi diákok kísérhették a válogatottat.

Komáromi diákok kísérték a válogatott tagjait

Fotó: Kurdi József / Forrás: Facebook

A gyerekek nagy izgalommal készültek a játékosok bekísérésére. A diákokat szeretettel fogadták, és egy jászsági iskolával párban kísérték be a válogatottak tagjait. Bár a magyar válogatottat kísérő gyerekeket az ellenfél mezébe szokták öltöztetni, ezúttal a kis petőfisek is nemzeti mezt ölthettek, amelyet ráadásként meg is tarthattak. A játékosok bekísérése után vendégül is látták a kis focistákat, majd a mérkőzést is megnézhették.

A komáromi diákok örültek a mezeknek

Vörösházi Tibor arról is beszámolt, a gyerekek nagy része elsős, így nagyon megszeppentek a feladattól. A játékosok bekísérése során komoly protokollt kell betartani, a válogatott játékosok pedig ilyenkor már a mérkőzésre fókuszálnak. A kicsikből a lelátón először nem lehetett kihúzni semmit, annyira „sokkolta” őket a szituáció, hogy ennyi ember elé álltak ki. Később azonban feloldódtak, boldogok voltak és örültek a mezeknek. Természetesen a meccs előtt mindenki Szoboszlai Dominik kezét szerette volna fogni, de ez a lehetőség Kecskeméti Flórának jutott, hiszen a legmagasabb diák kísérhette a csapatkapitányt. A többiek sem voltak azonban csalódottak, örömmel kísérték a válogatott többi tagját is.

– Nagy öröm volt ezt megélni számomra sportcsoportvezetőként, testnevelőként és szülőként is! – fogalmazott Vörösházi Tibor. – Felejthetetlen este volt! Sorban jönnek a gratulációk, pozitív visszajelzések. Nagy dolog ez egy olyan sportos iskolának, mint amilyen a Petőfi, ahol a labdarúgás kiemelt sportág. A játékosokat kísérő gyerekek ráadásul a KVSE igazolt focistái is, így nem csak a várost, az iskolát képviselték, hanem a helyi sportegyesületet is.

A felejthetetlen élmény részese Vörösházi Gergely Tibor, Vörös Olivér, Sebestyén Balázs, Tornyos-Herold Zsombor, James Garcia Clifford, Kocsis Péter, Zámbó Levente, Jankóczi Dávid, Elek László, Désvári Emőke és Kecskeméti Flóra lehetett.