A fogyatékkal élő atléták megmutatták erejüket a BOK Csarnokban rendezett országos versenyen. A Tatabányai Sport Club Geotech versenyzői remekeltek, Hoffer József tanítványai arany- és ezüstérmekkel büszkén térhettek haza.

Remekeltek a fogyatékkal élő atléták

Forrás: Facebook/Tatabányai SC

Palotai Balázs háromszor is diadalmaskodott rövidtávú futásban: 60, 200 és 400 méteren is ő ért célba először. Jelenleg már a TFSE színeiben versenyző, de továbbra is Hoffer Józseffel Tatabányán készülő Noll Szilveszter két aranyéremmel gazdagodott. Síkfutáson kívül most távolugrásban is bizonyította képességeit. A szintén tatabányai paraatléta, Kotormann László ezüstérmet hozott haza súlylökésben. Az eseményen tizenegy transzplantált sportoló (hét veseátültetett, két csontvelő-átültetett és két májtranszplantált) vett részt, köztük Nagy Réka, aki kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.