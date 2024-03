A magyar kéziválogatottnak akkor lett volna esélye megváltani repülőjegyét Párizsba már szombat este, ha a portugálok nem győzik le Tunéziát. A mieink meccsére azonban kiderült, hogy vasárnap estig mindenképpen várnunk kell az olimpiai kvalifikációra, ugyanis Portugália hozzánk hasonlóan könnyedén átlépett az afrikai válogatotton. A himnuszok előtt még Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke átadta Rosta Miklósnak az év kézilabdázója díjat.

Jobbnak bizonyultak a norvégok a magyar kéziválogatottnál, de még nincs minden veszve

Fotó: Viszló Balázs

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnok a várakozásoknak megfelelően megtelt, félelmetes hangulatban kezdődött el a mindkét együttes számára kiemelten fontos mérkőzés. Ami nem indult a legjobban magyar szempontból. A norvégok minden támadásukat góllal fejeztek be, miközben mi emberelőnyben is hibáztunk, el is húztak a skandinávok három góllal. Az ezúttal teljes fehér szerelésben játszó magyar válogatott sokat hibázott, a norvég kapus eszén kínaiból sem tudtunk túljárni, Chema Rodriguez már a 10. percben ki is kérte az első idejét mínusz négynél.

Sajnos ezután sem változott a játék képe, a mieink hetest is hibáztak, a norvégok támadásaival közben nem tudtunk mit kezdeni. Amit kapura lőttek, az mind gól lett, negyed óra után le is jött Mikler Roland a kapuból, a tatabányai Bartucz László váltotta. Elöl Fazekas Gergő vette kezébe az irányítást, három gólt szerzett egymás után, így ott loholtunk Norvégia nyakában. Egészen hihetetlen, de a 23. percig kellett várni az első kapusvédésünkre, Bartucz Lászlóban akadt el a piros mezes támadás. A tatabányai kapuvédő nagyon elkapta a fonalat, hosszú perceken keresztül sorra védte a lövéseket, de ezzel párhuzamosan támadásban viszont visszaestünk, a szünetre három gólos hátránnyal mehettünk el.

Bartucz László tartotta a lelket a kéziválogatottban

Az első félidő végjátéka után mindenki azt gondolta, hogy a folytatásban egy extázisban játszó magyar válogatott még közelebb férkőzik ellenfeléhez. Ehelyett jött a rémálom: három gólt szerezve megléptek hattal a norvégok, elhalkítva az addig egyébként fantasztikus magyar közönséget. Mínusz hétnél időt kért Chema Rodriguez, valahogy fel kellett rázni a csapatot. Ne feledjük, az olimpia szempontjából a gólkülönbség is kiemelten fontos. Bár harcosabbak lettünk, támadásban egyszerűen nem tudtunk feljavulni, ezekben a percekben Bartucz tartotta meccsben a csapatot.

A 45. percben újabb esélyt kapott a magyar válogatott: az ellenfél legnagyobb sztárja, Sander Sagosen harmadik kétperces kiállítása után végleg kiszállt a meccsből. Vérszemet is kaptunk, a kapuban Bartucz ihletett formában védett, elöl jöttek a gólok, fel is zárkóztunk két gólra. Azonban későn jött a feltámadás, a norvégok okosan pörgették az időt, és végül négy góllal legyőzték a magyar válogatottat. Talán, ha öt perccel tovább tartott volna a meccs, eltüntethettük volna a különbséget. A sportban azonban nincsen ha.

Győzelmükkel a norvégok megváltották a repülőjegyet Párizsba, míg a magyar kéziválogatottra ki-ki meccs vár Portugália ellen vasárnap este. Aki nyer, az a csapat követheti Norvégiát.