A hosszú hétvégén bármelyik mérkőzésre látogattak ki a szurkolók, mindenhol gólokat láthattak. Nem volt olyan találkozó, ahol ne született volna legalább három találat. A forduló legnagyobb nyertese egyértelműen a Nyergesújfalu, akik nem csak újabb három ponttal gazdagodtak, de a Zsámbék sárisápi veresége miatt öt pontra növelték az előnyüket a tabella élén. A Tata gárdája múlt heti botlását kiköszörülte remek második félidei teljesítményének köszönhetően. Bár a Lábatlan szerezte meg a vezetést, a tataiak úthengere csak ezután indult be: hét perc alatt szerzett négy góljukkal végül magabiztosan nyertek.

Nagy csatában, hosszabbításban szerzett góllal tudott nyerni a Vértessomló (feketében)

Fotó: Viszló Balázs

A Vértessomló gárdája ezúttal örülhetett, hiszen a mérkőzés lefújását megelőző pillanatokban tudták megszerezni a győzelmet a dobogóra törő Koppánymonostor ellen, ezzel idei első pontjaikat szerezték meg. A Vértesszőlős azonban továbbra is pont nélkül áll tavasszal, de legalább már sikerült megszerezniük az első góljukat az Almásfüzitő ellen. A Bábolna meg sem állt öt gólig, ezzel rendkívül fölényes győzelmet arattak az Esztergom felett.

Területi I.osztály, 16. forduló



Vértesszőlős SE - Almásfüzítő SC 1-3 (0-0)

Vértesszőlős, Vezette: Kreitl T. (Áy J., Papp M.)

Vértesszőlős SE: Abuzareef - Antal, Gréczi, Horváth, Batics (Nagy 72.), Polyák, Bogdán, Kovács (Keszőcze 54.), Bencsik (Kocsis 46.), Keleti, Galambos (Vass). Vezetőedző: Hagymási Zoltán

Almásfüzitő SC: Gálik - Berlik (Bihari 54.), Szűcs, Szalai, Nagy (Kohár 72.), Bruckner (Kottra 46.), Lencse (Ozoróczi 81.), Farkas, Sallai, Sinkó, Galambos. Vezetőedző: Szalai Gábor

Gólszerzők: Bogdán (66.) ill. Sallai (48.), Kottra (50.), Szalai (64.)

Jók: Horváth, Antal, Bogdán, Polyák, ill. mindenki

Hagymási Zoltán: Az előző két meccsünkhöz képest most gyengébben futballoztunk, tompák voltunk, az Almásfüzitő jobb volt nálunk mezőnyben. Voltak itt is, ott is helyzetek, de a három egyéni hibából kapott gól megpecsételte a sorsunkat. A játékosaimnak is elmondtam az öltözőben: egy győzelem, vagy egy vereség nem befolyásolhatja a céljainkat.

Szalai Gábor: Jól kezdtük a mérkőzést, sok helyzetünk volt, már az első félidőben eldönthettük volna a találkozót. A második játékrészre változtattunk, még támadóbb szellemben jöttünk ki, aminek meg is lett az eredménye. Három gólos vezetésünkig helyzete sem nagyon volt az ellenfelünknek, utána kicsit magunkra engedtük őket. Összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel, megérdemelten szereztük meg a három pontot.



Bábolnai SE - FC Esztergom 5-0 (1-0)

Bábolna, vezette: Urbanics Á. ( Erdélyi D., Kun P.)

Bábolnai SE: Váczi - Mátyás, Karvaj (Szabó 73.), Rabi, Maruzs, Polgár, Szendi, Németh (Prácser 73.), Lanzendorfen (Braulich 85.), Végh (Hollósi 46.), Szabó. Vezetőedző: Józsa Péter

FC Esztergom: Gecse - Füzesi, Révész, Várszegi, Da9ni (Moldován 61.), Laurinyecz, Tömör, Sisa, Janzó, Bugjó, Imre. Vezetőedző: Spóner József

Gólszerzők: Szabó (30., 82.), Maruzs (47.), Polgár (66., 84.)

Jók: Szabó, Mátyás, Rabi, Polgár, ill. Révész, Füzesi, Laurinyecz

Józsa Péter: Az első félidőben a szervezetten és nagyon mélyen védekező ellenféllel nem tudtunk mit kezdeni. A második játékrészben gyorsabbak és pontosabbak voltunk már, ennek köszönhetően tudtuk elérni ezt a nagy arányú győzelmet.

Spóner József: Gratulálok az ellenfelünknek, megérdemelten győztek a több sebből is vérző csapatom ellen. Jövő héten megpróbálunk javítani, reméljük, hogy végre teljes kerettel tudunk majd készülni.



Nyergesújfalu SE - DG Tát 4-1 (2-0)

Nyergesújfalu, Vezette: Mihályi M. (Szeibert P., Jászberényi M.)

Nyergesújfalu SE: Borsiczki - Bodárdi (Tóth 46.), Cseh, Hajnal (Simon 80.), Szőke (Jakobi 80.),Motuz, Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai, Raffai. Technikai vezető: Gálicz Ferenc

DG Tát: Koller - Kopányi, Izsó, Dékány, Putnoki, Bokros (Zoltai 71.), Jámbor, Gágó, Jónás (Szalai 83.), Páldi, Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre

Gólszerzők: Raffai (31.), Szőke (42.), Jámbor (70.), Balogh (80.), ill. Dékány (79.)

Jók: mindenki, ill. Chrompota,Dékány,Jámbor, Páldi, Izsó

Gálicz Ferenc: Mindkét csapatban rengeteg hiányzó volt, így nem volt túl magas színvonalú mérkőzés. A mi pozíciónkban azonban az a legfontosabb, hogy az ilyen meccseket is meg tudjuk nyerni. Ismét léptünk egyet a lépcsőn a masszív és sportszerű Tát ellen. A csapatomnak gratulálok, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok mindkét oldalon.

Kun Imre: A tényt, hogy a listavezető otthonában kikaptunk, azt még el tudja fogadni az ember,de hogy milyen gólokkal,azt már nehezen. A négy kapott gólból három elkerülhető lett volna. Amíg mi ziccerből sem tudunk gólt szerezni, addig az ellenfelünk egy lecsúszott beadásból is gólt ér el. Mondhatnám, hogy nincs szerencsénk, de ez nem magyarázat,arra, hogy hétről-hétre a győzelemért járó három pont az ellenfélnél landol. Biztató, hogy nem tudott beszorítani minket a Nyergesújfalu és nem szegeztek neki a kapunknak. Kis gödörbe kerültünk a győzelmeket illetően, de a célunk változatlan és töretlen. A szezon végét a középmezőny tetején szeretnénk zárni.

Lábatlani ESE - Tatai AC 1-4 (0-0)

Lábatlan, Vezette: Derecsekei B. (Faragó Gy. Patócs D.)

Lábatlani ESE: Török - Ölveczky, Varga (Szenes 80.), Rozmán (Kecskés 46.), Janusz (Nyergesi 71.), Váli, Galba, Budaházi, Deme, Fábián- Nagy, Bánhidi (Barnóczki 84.)

Vezetőedző: Karcagi Pál

Tatai AC: Csákány - Németh, Márton (Bogár 80.), Hegedűs (Máté-Kovács 46.), Nagy, Mészáros, Horváth (Dragonya 80.), Víg (Sternberger 84.), Mártonfi, Hajas, Hauzer (Szabó 56.). Vezetőedző: Wéber Roland

Gólszerzők: Galba (46.) ill. Nagy (61.), Hajas (63.), Mártonfi (65.), Mészáros (68.)

Jók: Galba, Deme, Váli, ill. Mártonfi, Hajas, Német, Nagy, Mészáros, Csákány

Karcagi Pál: Sajnos csak 50 percig bírtuk erővel, ezután elfáradtunk és elfogyott a koncentrációnk. Gratulálok a Tatának.

Wéber Roland: Kicsit álmosan és lassan játszottunk, nem találtuk a fogást az első félidőben a lábatlani csapaton. A második félidőben viszont az történt amit mi szerettünk volna. Összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Jobbulást kívánunk Hauzer Martinnak, akit a mentőnek kellett elvinni a pályáról egy elég érdekes szituáció után.



Vértessomló - Koppánymonostori SE 3-2 (1-1)

Vértessomló, Vezette: Linn K. (Uracs R., Sirkmán A.)

Vértessomló: Nagy- Tóth, Éliás, Erdei (Szolga 82.), Koller, Anatovits (Zink 46.), Batin, Kacz, Kovács, Dobbelaer, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza

Koppánymonostori SE: Boros, Kalla (Szőke 72.), Horváth, Valkó, Schiller, Jóna (Dávid 46.), Dombi (Vincze 65.), Simonka (Egyed 80.), Valkó, Juhász (Pulai 80.), Korcsok. Vezetőedző: Vigh László

Gólszerzők: Dobbelaer (13., 65.), Koller (94.) ill. Korcsok (42.), Horváth (46.)

Jók: mindenki, ill. senki

Nagy Géza: A vezetésünk után könnyen eldönthettük volna a mérkőzést, kapufánk volt, sok helyzetet alakítottunk ki. Ehelyett gólt kaptunk, majd a második félidő elején egy újabbat. Pár játékosom bent maradt az öltözőben, de tudtuk rendezni a sorokat. Volt tartás a csapatban, nagyon jól mentünk előre, és a végén végre mi tudtunk győzni.

Vígh László: Csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Olyan hibákat követtünk el támadásban és védekezésben is, ami eddig nem volt jellemző ránk. A végén kockáztattunk a jó eredmény érdekében, de sajnos ez most egy ilyen meccs volt. Mindenből tanulni kell, így a mostani mérkőzésből is.

Sárisápi BSE -Zsámbéki Sport Klub 2-1 (1-0)

Sárisáp, vezette: Farkas B. (Galla Zs. Szabó B.)

Sárisápi BSE:Sándor - Cserven (Fekete 60.), Szlovák, Katona, Wend(Farkas 60.), Válent (Pozsonyi 68.), Bartl, Jurásek, Sándor, Karcagi (Kara 75.), Yousif (Gyebnár 58.). Vezetőedző: Fenyvesi László

Zsámbéki Sport Klub: Tugyi - György, Marticsek, Kerezsi (Bíró R. 39.), Áprily (Yürekli 65.), Barlangi, Kósa (Magyar 80.), Bíró Á., László, Csóh, Mártonfi (Szűcs 46.). Vezetőedző: Bodó László

Gólszerzők: Sándor (1., 70.) ill. Barlangi (55.)

Jók: Sándor G., Sándor P., Bartl, Karcagi, ill. Áprily, Csóh, Barlangi, Orosházi

Fenyvesi László: Az első 30 percben jobbak voltunk, utána a vendégek játéka érvényesült. A hozzáállással elégedett voltam, de szerintem ennél fogunk még jobban is játszani.

Bodó László: Több sebből vérző csapatom nem érdemelt ma vereséget, elégedett vagyok a játékunkkal. Sajnos hendikepről indultunk, de próbáltunk visszajönni a mérkőzésbe egy nagyon szervezett csapat ellen. A második félidőt jól kezdtük, helyzeteink voltak, de mi kaptunk gólt. Ilyen a futball, egyszer elvesz, egyszer pedig ad.