A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata elleni mérkőzésen továbbra sem számíthatott Djukics mester Josip Peric és Ancsin Gábor játékára. Ennek ellenére óriási lendülettel és nagy akarással vetette magát a küzdelembe a Kék Tigrisek együttese.

Sima győzelemmel zárt a MOL Tatabánya KC a NEKA ellen

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ezt jól mutatja, hogy a 3. percben három, a kilencedikben 9, és a félidő derekán pedig már 15 gólnál tartottak. Azaz robogott a Bányász. A házigazdák már az első játékrészben igen közel álltak ahhoz, hogy a két együttes között tízre növeljék a különbséget. Ez aztán a huszadik perc tájékán be is következett, Vajda Huba gólja után. A Djukics-legénység azonban nem állt le, és továbbra is jó tempóban, koncentráltan, illetve hatékonyan kézilabdázott. Így gyakorlatilag a szünetre eldöntötte a találkozó sorsát.