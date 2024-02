Egy döntetlen, két vereség. Ez volt eddig a mérlege 2024-ben az Opus Tigáz Tatabányának, akikhez a héten csatlakozott fejlesztési igazgatóként a sokszoros magyar bajnok és válogatott Dragóner Attila. Gyürki Gergely csapata tavaszias időben fogadta idei negyedik felkészülési mérkőzésén az Érdi VSE csapatát. A Pest vármegyei csapat az NBIII. Dél-Nyugati csoportjában a középmezőnyben helyezkedik el, így joggal reménykedhettek a Bányásznál, hogy megszületik az első siker a téli felkészülés során.

A sérült Katona Károly és Klausz Ádám, valamint a betegeskedő Kocsis Gergő kivételével pályára lépett a keret minden tagja, így nyugodtan variálhatott és próbálgathatta a különböző játékelemeket Gyürki Gergely. A mérkőzésen ugyan nem született gól, de a Tatabánya játékosai több gólhelyzetet is kidolgoztak, amelyek reményeink szerint a tétmeccseken már góllá fognak érni. Ugyan továbbra is győzelem nélkül telik a felkészülési időszak, azonban pánikra továbbra sincsen ok, hiszen még mindig sok idő van a tavaszi első fordulóig.