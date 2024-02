A hazaiak előzetesen nehéz párharcra számíthattak, hisz ellenfelük a Dél-Keleti csoport második helyén áll, ráadásul a piros fehérek a Magyar Kupában is szépen meneteltek, hisz kiverték az NBI-es Fehérvár FC-t, majd végül a szintén élvonalbeli MTK ellen búcsúztak a honi kupasorozattól. A Dorogi FC bejegyzéséből kiderült, hogy az ESMTK játékoskerete valamelyest gyengült a télen, hisz a házi gólkirály Molnár János Gyirmótra igazolt.

A hazaiak Tulipán (kapus) – Berkó, Ferkó Á., Hoszpodár – Barna, Lénárth, Harmat, Papp M. – Szerencsi, Vígh, Tóth L. összeállításban léptek volna pályára, ám a bemelegítés közben Barna Gergő megsérült, így került be helyére Selmeci József Bendegúz. Az első félidőben a vendégek hálóőre több bravúros védést is bemutatott, neki köszönhetően 0:0-ás eredménnyel ért véget az első félidő. A szünet után nagyobb nyomást helyezett a Dorog az ellenfelére, Bekő Balázs vezetőedző több poszton is cserélt. Az 56. percben egy remek kontratámadást követően Selmeci kilőtte a jobb alsó sarkot, így megszerezte a mérkőzés első és egyetlen gólját.