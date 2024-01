Új igazolást jelentett be a MOL Tatabánya: a 21 éves Matej Havran jelenleg a HC Robe Zubri csapatában játszik és a cseh nemzeti válogatott tagja. A 190 centiméter magas balátlövő és védekező specialista a 2024-2025-ös szezontól erősíti majd a tatabányai keretet. Érdekesség, hogy a kék-fehérek újonca pénteken már pályára is lép a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban, a magyar-cseh felkészülési meccsen, az utóbbiak színeiben.

A fiatal játékos eligazolását klubja már be is jelentette. Mint írják, Matej a védelem nélkülözhetetlen oszlopa lett náluk és a cseh válogatottban is. Kiemelték, hogy a Kék Tigrisek a harmadik helyen állnak a tabellán, és nemzetközi porondon is rendre megmutatják magukat.

Ahogy arról a Magyar Kézilabda Szövetség beszámolt, a férfiválogatott a németországi Európa-bajnokság hegyében találkozik a csehekkel január 5-én. A 18:15-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben is közvetíti. A mieink a kontinensviadalon a müncheni C-csoportban szerepelnek, és sorrendben Montenegróval, Szerbiával, majd Izlanddal találkoznak, míg a cseh válogatott az F-csoportban, szintén Münchenben Dániával, Portugáliával, végül pedig Görögországgal csap majd össze. Így tehát a pénteki felkészülési mérkőzés mindkét nemzeti együttes számára hasznos lesz a január 10-én kezdődő megméretést megelőzően.

A magyar válogatott kerete Tatabányán: