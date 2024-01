Olyat még nem igazán láthattunk, hogy focipályából korcsolyapályát csináltak volna, viszont az időjárás ezt most megoldotta Banán. A Trollfoci tett ki közösségi oldalára egy félperces videót, amin a jégpáncéllal borítja a banai pályát. A felvételen egy korcsolyázó focista is látható, aki a körülményeknek megfelelően most nem stoplisban, hanem korcsolyában rúgja a bőrt.