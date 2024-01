A második Sváb Kupa fordulót már kicsiknek és nagyoknak egyaránt Vértessomlón rendezték meg január végén - adta hírül a kornye.hu.

Délelőtt a Baj ezúttal is remek formát hozott, nyitásként a csere nélkül játszó házigazdákat 4:1 arányban múlta felül, második mérkőzésén 6:1-re a Tatabányai Vasast, utána 3:0-ára a Környét, végül 3:2-re a Kecskédet.

A házigazdák a Környétől 1:0-s vereséget szenvedtek el, a Kecskédtől 6:0 arányút, s nem jutottak dűlőre a Vasassal: a találkozónak 0:0 lett a vége.

A Kecskéd a Környe ellen 3:0 arányban győzött, s 2:0-ára a Vasassal szemben. A tatabányai és a környei formáció összecsapása igencsak izgalmasnak bizonyult.

A forduló élén végül a Baj zárt 4 győzelemmel, 3-al lett második a Kecskéd, 2-vel harmadik a Környe, a két null pontos gárda között pedig a gólkülönbség döntött a Tatabányai Vasas számára, az ötödik helyre kényszerítve a vendéglátókat.

Délután az öregfiúk összecsapásai is bővelkedtek izgalmakban, a Környe 1:0-ára vezetett a Somló ellen, amikor a vendéglátók büntetőhöz jutottak, ámde sokakban felmerült, hogy hol történt – az egyébként komoly – szabálytalanság, jogos-e a büntető, vagy szabadrúgás járna? A kapussal szembenéző somlói játékos azonban a sípszó után csak elgurította a kapu irányába a labdát, amit a környeiek tapsa és a hazaiak nem tetsző moraja kísért. A meccset 2:1 arányban a Környe nyerte.

A Kecskéd – Várgesztes találkozó is igencsak parázsnak bizonyult. A kecskédiek már 2 góllal vezettek, amikor sikerült a Várgesztesnek szépíteni, azt követően pedig egyenlíteni is, miután a kecskédi hálóőr alaposan „benézett” egy kapu felé csorgó labdát: még félre is lépett az útjából. A gesztesiek kicsivel később még a vezetést is átvették, ám 3:3-as döntetlennel zárult a félidő, s hiába hozott a második hatalmas kapufákat, ziccereket mindkét oldalon, a meccs végeredménye 4:4 lett. A Várgesztes pihenés nélkül lépett pályára a Környe ellen, tőlük 6:3-as vereséget szenvedett el, a forduló utolsó meccsén pedig a házigazdáktól 5:0 arányút. A Vértessomló a Kecskéddel 3:3-ra egalizált, a kecskédiek szintén 3 gólt rúgtak a Környének, ők viszont csak egyet kaptak.

A fordulót a Környe zárta az élen, mögötte végzett a Kecskéd, harmadik lett a Vértessomló és negyedik a Várgesztes.

Folytatás február 24-én Kecskéden.