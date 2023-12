Kézilabda NB I., férfi, 13. forduló

Gyöngyös – MOL Tatabánya KC 25-26 (16-13)

Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok, 800 néző, vezette: Felhő F., Öcsi T.

Tatabánya: Bartucz – Rodríguez 5, Maras 1, Obradovics, Topic 1, Pergel 2, Krakovszki B. 8 (4). Csere: Székely M. (kapus), Juhász Á., 4, Jadegari 1, Ancsin 1, Enomoto 3, Vajda H. Edzők: Sibalin Jakab és Cristian Ugalde.

Az eredmény alakulása, 5.p.: 3-0, 10.p.: 5-1, 18.p.: 10-5, 23.p.: 11-8, 36.p.: 19-15, 39.p.: 19-17, 49.p.: 22-22, 53.p.: 23-25.

Kiállítások: 12, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 4/3, illetve 5/4.

Rendhagyó környezetben, Hatvanban találkozott a két csapat egymással. Mindkét oldalon sérülések és betegségek nehezítették az edzők dolgát. Ám ezen a vendéglátók tették jobban és gyorsabban túl magukat, ugyanis a tatabányaiak a nyolcadik percben találtak be először a gyöngyösi kapuba. A Kék Tigrisek egy félidőn keresztül csak üldözték a házigazdákat, ám két gólnál jobban nem tudták megközelíteni őket.

Ez az üldözéses „játék” a szünet után is folytatódott. A Gyöngyös vezetett, a Sibalin-legénység pedig igyekezett beérni riválisát. Ahhoz azonban, hogy a Tatabánya vezessen is, ötven percnek kellett eltelnie a mérkőzésből. Igaz, ezután már nem engedte ki a meccset a kezéből a vendéggárda. Tegyük hozzá, hogy a feszült hangulatú összecsapás lefújása előtti három percben már nem esett gól, és ez most a Bányásznak kedvezett…

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: - Ezen a találkozón a küzdelem dominált. Mentálisan és fizikálisan is a mieink bírták jobban a végjátékban, így sikerült igen értékes két pontot szerezni. Ez a győzelem azért azoknak a lelkes drukkereinknek is köszönhető, akik Hatvanban is igyekeztek tatabányai hangulatot teremteni. Ez a bravúros győzelem az ő érdemük is, köszönet érte.