Hétfőn elindult az internetes szavazás 2023 legjobb sportolóira – a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) tagjai 66. alkalommal voksolhatnak. Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke az M4 Sporton ismertette a listákat. A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 28-ig tart. Ekkor jelentik be – szintén az M4 Sporton -, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba. A komáromi sportlövő, Pekler Zalán három kategóriában is esélyes a díjra.