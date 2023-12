Pekler Zalán 2023.12.03. 06:54

A komáromi sportlövő vk-arannyal koronázta meg 2023-at, de már az olimpiáról álmodik

A komáromi sporlövő, Pekler Zalán Tokióban is ott volt az olimpián és 2024-ben Párizsban is ott lesz. Az M1-nek értékelte a 2023-as évét és beszélt a terveiről is.

Pekler Zalán már a 2024-es olimpiára készül fejben Forrás: 24 Óra Fotó: Viszló Balázs

A komáromi puskás az M1 aktuálisnak csatornának értékelte ez évi teljesítményét, kiemelve, hogy a csúcsot egyértelműen a júniusi Európa Játékok jelentette a számára, amin négy aranyérmet nyert és kvótát szerzett a jövő évi párizsi olimpiára. Ahogy az MTI is idézi a sportolót, a fő célja az volt, hogy olimpiai kvótát szerezzen.

− Ez Európa Játékokon sikerült. Emellett a világkupákon is fantasztikus eredményeket tudtam elérni és az évet sikerült végül megkoronáznom egy világkupadöntő-aranyéremmel −összegzett a 23 éves klasszis sportlövő, aki szerint 2023 fantasztikusan sikerült a számára. A sprtoló szerint az Európa Játékok élete legsikeresebb versenye volt.

− Az, hogy hat számból négyben aranyat tudtam szerezni, szerintem sportlövészetben és sok más sportágban is egyedi és fantasztikus dolog, akkor még fel sem fogtam, mi történt, de azóta azért volt időm arra, hogy elemezzem, mi is vezethetett sikerre, és szerintem a vk-döntőben pont ezeket a tapasztalatokat tudtam kamatoztatni − fogalmazott.

Mint az a hirado.hu-n is olvasható, a már a tokiói olimpián is szerepelt Pekler úgy látja, sikereinek titka a rengeteg edzés és az őt körülvevő profi csapat mellett nagy részben az, hogy megtanulta megfelelően időzíteni a formáját a kiemelt versenyekre.

Szinte az összes gondolatom már az öt karika körül forog és azt kívánom magamnak, hogy legyen erőm a rengeteg edzéshez és versenyhez, mert ha lesz erőm, akkor szinte biztosan mondhatom, hogy eredményes olimpiát fogok zárni − jelentette ki Pekler Zalán, aki nem titkolja, olimpiai aranyéremről álmodik. Esélylatolgatás helyett így fogalmazott: „addig még rengeteg minden történhet, de úgy gondolom, hogy ha ezt az idei formát sikerül átvinnem jövőre és jól fognak menni a versenyek az olimpia előtt, akkor akár be is válthatom az álmomat Párizsban.”

A komáromi sportlövő az idén már csak egy viadalon, a februári győri légfegyveres Európa-bajnokság hazai válogató versenyén vesz majd részt, jövőre viszont rengeteg tréning és esemény várja, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a párizsi nyári olimpia.



