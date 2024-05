Szeretlek anyu! - 15 megható anyák napi vallomás 1 videóban

A Kemma.hu anyák napi videójában most 15-en mesélnek arról, miért szeretik az anyukájukat.

Hét sztrók után jöhet a kicsi Kinga műtétje, megvan az időpont

Nyolc hónap. Kereken ennyi kellett, hogy a hetedik sztrók után végre kitűzzék az orvosok Kinga műtétjének időpontját.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Nyers Gyula különleges vattacukrait mindenki csodálja

Nyers Gyulát sokan ismerik vármegyénkben és a Felvidéken is. Különleges vattacukraival a felnőtteket és a gyerekeket is elkápráztatja, a finomsághoz pedig kedvességet is ad vásárlóinak.

5 strand is működött évtizedekkel ezelőtt Tatabányán - PODCAST

Íjaj, úgy élvezem én a strandot – hangzott el a Képes történelem negyvenhetedik részének felvezetőjében. Dallos István helytörténésszel, fotóművésszel Sugár Gabriella beszélgetett.