A Dág KSE az eddigi 13 forduló alatt 17 pontot gyűjtött, és a hetedik helyen zárta az őszt a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. Az öt győzelme mellett nyolc vereséget szenvedett, amelyből négy 3:2-es volt, de vesztesként ezekről is elvihetett egy pontot. A csapat remekül kezdte a szezont, első öt mérkőzéséből négyet megnyert, a további nyolcból viszont csak egyet, az utolsó ötből pedig már egyet sem (a legutolsó hármon ráadásul már azettet sem nyert). Ennek fényében faggattuk a Zirigh Balázst váltó vezetőedzőt, Buzás Miklóst.

– Mit jelentett az Extraligában történő indulás?

– Első osztályú felnőttcsapatunk egyik alapvető célja, hogy megmutassuk utánpótláskorú játékosainknak, hová juthatnak el kitartó munkával. Nagyon örülünk, hogy a fiatalok és a szurkolóink remek csapatokat fogadhatnak, láthatnak Esztergomban. Hosszú idő után szerepelünk újra az Extraligában, ami egyesületünk számára nagy öröm. Sokan kíváncsiak voltak, hogyan állunk majd helyt a jelenlegi kiírásban. Bízom benne, hogy eddigi szereplésünkkel eloszlattuk a kételyeket. Véleményem szerint megérdemelten indulhattunk a topcsapatok között. Remélem, hogy a későbbiekben, a folytatásban is bizonyítani tudjuk ezt.

– Milyen változások történtek a csapatnál?

– Az előző szezonbeli csapat gerince megmaradt, csak kisebb változások történtek. Amikor átvettem a gárda vezetését, céljaim között tartottam számon, hogy saját nevelésű, fiatal játékosok is szerepeljenek a keretben, mint Bandi Olivér, Czibula Bence, Molnár Tamás vagy Pongó Zalán. Nem mindegyiküknek volt alkalma eddig ilyen közegben röplabdázni, de amikor esélyt kaptak, remekül éltek a lehetőséggel.

– Hogyan képzelték el az őszi szereplés?

– Nehéz volt tervezni, hiszen a többi csapat is jelentősen átformálódott. Szerettem volna a ki-ki mérkőzéseket minél több ponttal zárni, valamint a nagyobb csapatok ellen is helytállni. Most már, hogy mindenkivel találkoztunk, a következő körben jobban lehet tervezni. Bár jómagam nem ebben hiszek igazán, mivel a sportban bármikor, bármi megtörténhet.

– Melyek voltak a legjobb meccsek, és melyek jelentették a mélypontot?

– Abszolút jól kezdtük a szezont, hiszen egészen a kilencedik fordulóig miden mérkőzésen szereztünk pontot vagy pontokat. Nem szeretnék kiemelni mérkőzéseket, de ha muszáj, akkor talán a Kazincbarcika, valamint a Kecskemét elleni győzelemnek örültünk a legjobban. A Szeged, valamint a MAFC elleni vereségen pedig el kellett gondolkodnunk.

– Mi várható tavasszal, pontosabban mivel lenne elégedett?

– Jelenleg a hetedik helyen áll a csapatunk. Szerintem az utolsó fordulókban is lehetett volna még pontokat szerezni, amiben személy szerint nagyon bíztam, de ekkor már kijött a fáradtság a csapaton. Ez abszolút érhető, hiszen a játékosok munka, iskola és egyéb elfoglaltságok mellett készülnek a hétvégi találkozókra. Csapatom minden tagjának célja, hogy a legjobb nyolc együttes között szerepeljünk. Ehhez további pontok megszerzésére lesz szükségünk, és szerintem erre van esélyünk. De dolgoznunk kell tovább!

– Mennyi a pihenő, mikor folytatódik a bajnokság?

– December derekán játszottunk utoljára hazai környezetben a Debreceni EAC csapatával, a következő mérkőzésünk pedig január közepén lesz Esztergomban, amikor a TF ellen lépünk pályára. Az ünnepek alatt kicsit visszaveszünk a lendületből, úgy érzem, hogy egy kis kikapcsolódás ráfér a játékosokra. Január elejétől azonban teljes erővel készülünk a következő fordulóra, és tervezzük edzőmérkőzéssel is erősíteni játékunkat, azonban az ellenfél egyelőre még nem publikus.