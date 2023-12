Második alkalommal rendezte meg a Sprint Futóklub a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség aktív közreműködésével Vértesszőlősön a Samu Futást a közelmúltba. A versenyzők útvonalába „esett” természetesen a Samu-emlékhely, amely egyben a Magyar Nemzeti Múzeum külső kiállítóhelye is. Mint azt a Kisalföld írja, a kétszáz méteres és a hatszáz méteres táv résztvevői, vagyis a gyerekek szponzoroknak köszönhetően érem-, kupa- és csokijutalomban is részesültek. 4,4 kilométer és 8,7 kilométeres távok is várták a versenyzőket, akiknek 88 méteres szintkülönbséggel és az időjárás viszontagságaival is meg kellett küzdeniük.

A Sprint Futóklub legközelebbi versenye a Stop Mikulás Futás lesz december 3-án 10 órakor, Tatabányán, Sárberekben.

Eredmények: