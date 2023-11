NB III., Észak-Nyugati csoport, 16. forduló

Dorogi FC-ZTE FC II. 3-0 (1-0)

Dorog, vezette: Dombi O. (Szalai D., Keszthelyi K.)

Dorog: Tulipán - Tóth (Forgó, 88.), Ferkó Á., Berkó, Harmat (Selmeci, 68.), Vígh (Nagyházi, 68.), Papp, Kovács, Szerencsi (Balla, 81.), Barna, Lénárth (Ferkó M., 88.). Vezetőedző: Bekő Balázs.

ZTE: Senkó (Sinkó, 39.) - Deme, Szalay, Dóczi, Király, Németh D. (Varga, 85.), Mulasics (Dobos, 19.), Balabás (Györe, 85.), Csóka, Baloteli (Kapus, 85.), Tullner. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szerencsi (29.), Tóth (55.), Balla (88.)

A Dorogi FC is az utolsó hazai találkozójára készült idén az NB III.-ban, és Bekő Balázséknak jó esélyük volt győzelemmel zárni, hiszen a Zalaegerszeg érkezett Dorogra. Az egerszegi kettes csapat nincs túl jó formában, az utolsó előtti helyen állt a fordulót megelőzően. A hazai csapatnak nem is kellett túl sok idő a vezetés megszerzéséhez, Szerencsi már a 29. percben betalált a korábban Juventus kötelékébe tartozó Senkó Zsombor hálójába. A szünet után aztán már a másik kapus, Sinkó szedte ki kétszer a labdát a hálóból: előbb Tóth, majd a 88. percben a csereként beálló Balla is betalált, így a Dorogi FC magabiztosan, 3-0-ra győzött. Ezzel a sikerrel a Dorog a hatodik helyen áll. A következő, egyben utolsó idei fordulóban a Dorog Budaörsre utazik majd.