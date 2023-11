Ezúttal minden mérkőzést vasárnap rendeztek a hétvégi fordulóban. A Tát magabiztosan győzött az Esztergom ellen. A hazaiak mindkét félidőben kétszer köszöntek be, az Esztergomnak csak a szépítésre futotta az erejéből, így győztes meccsel búcsúzott idénre hazai közönségétől a Tát. Ezzel a sikerrel a hatodik helyre jött fel Kun Imre csapata.

Ahogy pénteki sportos podcastünkben jeleztük, gólgazdag, döntetlenközeli végeredményt vártunk az Almásfüzitő–Kecskéd-párharcon, és nem is tévedtünk nagyot, hiszen 3-3 lett a végeredmény. Az első félidőben már kettővel ment a Kecskéd, de a füzitői játékos-edző Szalai Gábor jól nyúlt bele a csapatába félidőben. A 61. percre már döntetlenre állt a meccs, sőt, Sallai góljával vezetett is a hazai csapat. Néhány perccel később ő védett egy szép lövést, aminek csak annyi szépséghibája volt, hogy mezőnyjátékosként ezért piros lap volt a jutalma. A megítélt büntetőt Plotár gólra váltotta, így végül egy-egy ponttal gazdagodtak a felek.

A Koppánymonostor hozta a papírformát a szétesett Bábolna ellen. Az előző fordulóban még jól harcoltak Józsa Péter fiai a Zsámbék ellen, de Monostorra ezt már nem sikerült átültetni, így Vígh Lászlóék öt gólig meg sem álltak.

A Zsámbék is hozta a kötelezőt, még ha nem is túl jó játékkal. Tavaly ilyenkor a Zsámbék még az NB III.-ban játszott, a Lábatlan pedig a másodosztályban, de hol van már az. A szünetben még egál volt a meccs, de a térfélcserét követően a Zsámbék kibrusztolta a három pontot, így már második, öt ponttal lemaradva a listavezető Nyergesújfalu mögött. A hétvégén pedig éppen Nyergesújfalu–Zsámbék-rangadó lesz...

A listavezető Nyergesújfalu viszont ezen a hétvégén is rangadót vívott, amit elbukott. A már említett podcastünkben ezt a kérdést is feszegettük, hogy nem lenne meglepő, ha a Sárisáp otthon tartaná a három pontot, hiszen egyetlen sorozat sem tart örökké. A forduló előtt a Nyergesújfalu mind a tíz meccsét veretlenül vívta meg (döntetlenből is csak egy volt), a Sárisáp pedig igazán a jó csapatok ellen tud eredményesen játszani. A vezetést a Nyerges szerzete meg, de ami ezután történt, arra senki sem gondolt: a találkozó utolsó tíz percében két büntetőhöz jutott a Sárisáp, és mindkettőt Sándor Gábor, a csapat kapusa értékesítette, így az eddig veretlen Nyergesújfalu egy kapus duplája után szenvedte el első vereségét.

Az alsóházi rangadót a Vértessomló nyerte a Vértes­szőlős ellen. A találkozó három kiállítást is hozott, de a hazaiak győzelme megérdemelt volt. A Vértessomlónak ez volt az utolsó meccse, a hétvégén ugyanis szabadnapos lesz.

Területi I. osztály, 12. forduló

DG Tát–FC Esztergom 4-1 (2-0)

Tát, vezette: Farkas B. (Gabala Zs., Jászberényi M.).

Tát: Koller – Kopányi, Varga (Mészáros, 89.), Farkas, Tirpák, Izsó (Kósa, 88.), Dékány, Putnoki, Bokros (Zoltai, 63.), Páldi (Kovács, 80.), Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre.

Esztergom: Gecse – Révész, Várszegi B., Paltineanu, Várszegi D., Molnár (Kiss, 79.), Sisa (Horváth, 46.), Turóczi, Bugjó, Laurinyecz (Moldován, 79.), Tahon (Bereczki, 46.). Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Dékány (13.), Izsó (34.), Varga (60.), Kósa (89.), illetve Laurinyecz (66.).

Jók: Varga, Kopányi, Páldi, Chrompota, Tirpák, illetve Gecse, Révész, Paltineanu, Várszegi B.

Kun Imre: – A mérkőzés elején egy hiba után megúsztunk egy nagy ziccert, onnantól azonban végig kézben tartottuk a meccset. Úgy gondolom, hogy a helyzeteink alapján már az első félidőben le kellett volna zárnunk a mérkőzést. A második játékrész valamivel kiegyenlítettebb játékot hozott, bár ehhez kellett a mi asszisztálásunk is. A helyzetkihasználásunkkal nem, a mutatott játékunkkal elégedett vagyok.

Spóner József: – Sajnos tompa volt a csapatunk, így megérdemelt győzelmet aratott a Tát. Gratulálunk nekik.

Almásfüzitői SC–Wati Kecskéd KSK 3-3 (0-2)

Almásfüzitő, vezette: Linn K. (Faragó Gy., Kiss D.).

Almásfüzitő: Varga – Makszimcsuk, Szalai G., Nagy (Péter, 88.), Kuzma, Hajba, Sallai, Sinkó, Fekete (Farkas, 46.), Bihari (Mészáros, 68.), Ozoróczi (Bruckner, 46.). Játékos-edző: Szalai Gábor.

Kecskéd: Cseszneg – Neckernusz (Gyenes, 84.), Vadkerti (Schmidt G., 74.), Schmidt L., Greskó (Hagymási, 46.), Plotár, Pető (Fóthi, 74.), Berki, Tomayer, Szabó K., Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Szalai G. (59.), Farkas (61.), Sallai (83.), illetve Pető (27.), Plotár (35., 87. – utóbbit büntetőből).

Jók: mindenki, illetve Berki, Plotár.

Szalai Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, birtokoltuk a labdát, helyzetünk is volt a vezetés megszerzéséhez, azonban kihagytuk azt. Az ellenfél viszont két kontrával vezetést szerzett. A szünetben változtattunk, szerkezetet váltottunk, a cseréink is jól szálltak be. Az ellenfél ezt nem tudta lereagálni, felbillent a pálya, de a végén egy szerencsétlen büntető miatt egyenlített a Kecskéd. Két pontot elveszítettünk, de hosszú távra tekintve kifejezetten biztató volt a mai teljesítményünk.

Linczmaier László: – Almásfüzitőn mindig ilyen dilis meccset játszunk. Az első fél­időben el kellett volna dönteni a mérkőzést. Rúgtunk két gólt, kapufát, helyzeteket hagytunk ki. A második félidőben leromboltunk mindent, amit az elsőben felépítettünk. Nagyon csalódott vagyok, de én is hoztam rossz döntést, így közös a felelősség. Tanulunk belőle!

Koppánymonostori SE–Bábolnai SE 5-0 (2-0)

Koppánymonostor, vezette: Kreitl T. (Szabó Barnabás, Patócs D.).

Koppánymonostor: Vicena – Egyed (Bigun, 87.), Horváth (Alasztics, 87.), Soha, Gelencsér (Pulai, 76.), Jóna, Dávid, Dombi (Kalla, 66.), Valkó G., Korcsok, Tímár (Schiller, 69.). Vezetőedző: Vigh László.

Bábolna: Váczi – Kovács-Gadanecz, Hollósi (Rabi, 64.), Szabó Á. (Szabó Bálint, 62.), Czeglédi, Szendi, Hajnal P., Hajnal K., Mátyás, Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerzők: Soha (17.), Dávid (34.), Korcsok (47.), Schiller (86.), Alasztics (88.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Vigh László: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, mindent megvalósítottunk, amit az öltözőben megbeszéltünk, domináltuk a találkozót. Egy jól előkészített pályán mindenki jól érezte magát, és örülök, hogy örömet tudtunk szerezni a kilátogató szurkolóink számára is.

Józsa Péter: – Hosszú betegségnek halál a vége, ezt szeretnénk elkerülni az utolsó fordulóban. Remélem, hogy mindent megteszünk ennek érdekében.

Zsámbéki SK–Lábatlani ESE 3-1 (1-1)

Zsámbék, vezette: Szeibert P. (Katona B. M., Uracs R.).

Zsámbék: Tugyi – György, Sugár B., Bíró R., (Szűcs G., 55.), Papp (Szabó, 74.), Áprily, Barlangi, Kósa Szilágyi (Sugár S., 65.), Szakszon (Csóh, 46.), Kerezsi, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Lábatlan: Órai – Varga, Kovács, Váli, Galba, Budaházi, Kecskés (Janusz, 59.), Deme, Fábián-Nagy, Török, Szenes (Pálinkás, 83.). Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerzők: Marticsek (14. - büntetőből), Papp (63.), Szűcs G. (91.), illetve Kovács (16.).

Jók: Kerezsi, Papp, illetve Kovács, Váli, Török, Szenes.

Bodó László: – Gyalázatos játékkal itthon tudtuk tartani a pontokat. Viszont azt is el kell mondani, hogy rendkívül motivált, alázatos Lábatlannal találkoztunk.

Karcagi Pál: – Fél éve még két osztály különbség volt a csapatok között. Úgy érzem, ezt ma sikerült eltüntetnünk, de a rutinos Zsámbék így is bedarált bennünket. Gratulálok mindkét csapatnak!

Sárisápi BSE–Nyergesújfalu SE 2-1 (0-0)

Sárisáp, vezette: Büki G. (Hegedüs R., Fekete B.).

Sárisáp: Sándor G. – Cserven, Szlovák, Papp, Fekete, Válent, Gyebnár (Farkas, 79.), Jurásek J., Sándor P. (Kara, 90.), Karcagi (Pozsonyi, 67.), Yousif. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Nyergesújfalu: Borsiczki – Bogárdi (Hajnal, 46.), Cseh, Tóth, Motuz M., Farkas, Mann, Szoboszlai T., Molnár A., Raffai (Manga Zs., 70.), Takács. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Gólszerzők: Sándor G. (81., 85. - egyaránt büntetőből), illetve Szoboszlai T. (54.).

Jók: mindenki, illetve Farkas, Mann.

Fenyvesi László: – Először is gratulálok a nyergesi csapatnak, mert komoly veretlenségi sorozatot építettek fel az idei évben a bajnokságban. Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk, végig nyomást helyeztünk a vendégekre és rendre hibára kényszerítettük őket, így kihúztuk a méregfogukat. Szerencse is kellett, mert megvolt a helyzetük 0-1-nél, de volt tartása a csapatnak, és sikerült fordítanunk.

Szoboszlai Tamás: – Nem volt egyszerű a felkészülésünk, több hiányzónk is volt. A Sárisáp tudatosan, okosan játszott, de mi szereztük meg a vezetést. Ez talán kicsit kényelmessé tett minket. Egy indokolt tizenegyes visszahozta a meccsbe a Sárisápot. A vérszagot megérző hazai csapat határozottan törekedett a győzelem megszerzésére, amit egy erősen véleményes második tizenegyes biztosított számukra. Nagyon küzdelmes meccs volt, ugyanakkor részünkről nem igazán győzelemre törekvő arcát mutatta a csapat.

Vértessomló–Vértesszőlősi SE 3-1 (2-0)

Vértessomló, vezette: Derecskei B. (Mihályi M., Balázs P.).

Vértessomló: Ámorth – Tóth, Éliás, Erdei, Koller, Murányi (Zink, 46.), Kacz, Batin, Dobbelaere, Balogh, Petőcz (Nagy R., 46.). Vezetőedző: Nagy Géza.

Vértesszőlős: Kovács – Dr. Veréb, Gréczi (Radics, 78.), Müller (Németh, 56.), Szőke, Vincze, Jónás (Galambos, 78.), Antal (Barna, 60.), Keleti, Kocsis, Polyák. Vezetőedző: Dupai János.

Gólszerzők: Petőcz (40.), Batin (44. - büntetőből), Koller (85.), illetve Vincze (84. – büntetőből).

Kiállítva: Éliás (60.), illetve Szőke (60.), Kovács (90.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Nagy Géza: – Az első gólunkig nem mi irányítottuk a mérkőzést, onnantól kezdve viszont átvettük az irányítást. 2-1-nél volt egy-két meleg pillanatunk, de végül magabiztosan tartottuk itthon a három pontot az utolsó idei meccsünkön.

Dupai János: – Gratulálok az ellenfelünknek, sok sikert nekik a továbbiakban.

Szabadnapos: Tatai AC.

Gólvadászok

Ez a hétvége nem a gólkirályjelöltekről szólt. Manga Milán nem is játszott, így maradt 12 gólos. A nyergesi támadó mellé feljött a monostori Korcsok Christopher, aki egyszer volt eredményes, így ő is 12 találattal áll. A dobogón álló Mártoni Máté sem talált be, bár ez fizikailag képtelenség lett volna, hiszen a Tata szabadnapos volt. A negyedik helyezett Czeglédi Ádám (Bábolna) is maradt 7 gólos.



Területi I. osztály