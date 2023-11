A szokásoknak megfelelően szombaton indult útnak a forduló, amely már a tizenegyedik volt. Ekkor a forduló meglepetését okozta a Tát, miután 5-1-es győzelmet aratott Tatán. Pedig az előjelek nem így néztek ki, hiszen a Tát a találkozó előtt három vereséget szenvedett, ráadásul ebből az egyik egy 8-1-es kiütés volt. A Tata ezzel szemben az előző fordulóban hatot rúgott Almásfüzitőn, így egyértelműen Wéber Rolandék voltak az esélyesek.

A találkozó aztán táti góllal indult, de csak pár percig volt náluk az előny, Németh góljával egalizált a Tata. Ezzel viszont az összes puskaporát ellőtte a Tata, a Tát viszont az első félidőben még egy, a szünet után pedig még három gólt szereztek, így kiütés lett a vége. A Tata ezzel a vereséggel öt pontos hátrányba került a listavezető Nyergesújfaluval szemben, ráadásul a Tata egyel többet játszott. Vasárnap a listavezető Nyergesújfalu győzni tudott. A végeredmény 5-1 lett, bár ez nem tükrözi hűen a meccs képét, a hazaiak a találkozó utolsó pár percében rúgtak még kettőt, a Vértessomló sokáig pariban volt a hazaiakkal, de pontot nem sikerült szerzeni.

Az ezer sebből vérző Bábolna kispadján mindössze két cserejátékos volt, a kezdőben pedig egy 16 éves játékos is helyet kapott. Az első félidő nem hozott gólt a Zsámbék elleni meccsen, majd a szünet után a Zsámbék összehozott egy buta büntetőt, amit a Bábolna gólra is váltott. A gól talán a hazaiakat zavarta meg jobban, Bodó László csapata gyorsan felállt, és a 62. percben már náluk is volt a fór. Végül a hazai csapat nem tudott újabb gólt szerezni, hiába állt be az alapból kapus Szabó Bálint a mezőnybe, a Zsámbék vitte haza a három pontot.

Az egyik legpikánsabb meccs a Lábatlan-Sárisáp volt. A hazaiak vezetőedzője, Karcagi Pál éveket töltött Sárisápon, és szép sikereket ért el, míg Fenyvesi László neve a Lábatlannal forrt egybe, hiszen játékosként és edzőként is dolgozott. Most korábbi csapataik ellen drukkoltak. A mély talajú pályán nem a szép játék dominált, így sokáig nem is esett gól. A 63. percben a Sárisáp megfogyatkozott, a 47 éves Katona Kelemen korábban mehetett zuhanyozni. A Lábatlan végül kihasználta az emberelőnyt, és egy kései Budaházi-góllal otthon tartotta a három pontot, így feljött a kilencedik helyre, míg a Sárisáp maradt az ötödik.

A Koppánymonostor esélyesként utazott Kecskédre, de csak az egyik pontot sikerült hazavinni. A vezetést a hazaiak szerezték meg, a szünet után Korcsok Christopher talált be, így végül egy-egy ponttal gazdagodtak a felek. Az Esztergom-Almásfüzitő találkozó elmaradt. Amennyiben hivatalossá válik, hogy mikor pótolják, beszámolunk róla.

Területi I. osztály, 11. forduló

Tatai AC-DG Tát 1-5 (1-2)

Tata, vezette: Farkas B. (Büki G., Mihályi M.)

Tata: Csákány - Németh, Felső (Unger, 56.), Nagy (Mészáros, 64.), Zuggó (Koronczi, 80.), Szabó A., Bogár, Horváth, Bombicz, Mártonfi (Chmelovics, 72.), Hauzer (Putnoki, 78.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Tát: Koller - Varga (Kósa, 77.), Farksa, Tirpák (Kovács, 81.), Izsó, Dékány (Mészáros, 85.), Putnoki, Bokros (Szalai, 66.), Jámbor, Páldi, Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre.

Gólszerzők: Németh (27.), illetve Varga (24.), Bokros (34., 60.), Dékány (49.), Szalai (75.)

Jók: senki, illetve mindenki.

Wéber Roland: - Felfoghatatlan, hogy tudunk egyik hétről a másikra ennyire kétarcúak lenni! Rengeteg hibával játszottunk, és a motiváltságunk sem volt meg. Ezek az elhullajtott pontok még nagyon fognak hiányozni. Sajnálom a kilátogató nézőinket, hogy ezt kellett látniuk. Gratulálok a Tátnak!

Kun Imre: - Rendkívüli motiváltan érkeztünk a mérközés helyszínére, meg akartuk mutatni, hogy számolni kell velünk a bajnokságban. Dinamikusan, szervezetten játszottunk. Sokat tettünk a győzelemért. Büszke vagyok a srácokra. A Tatának további sok sikert kívánok.

Nyergesújfalu SE-Vértessomló 5-1 (2-0)

Nyergesújfalu, vezette: Katona B. M. (Farkas B., Balázs P.)

Nyergesújfalu: Borsiczki - Bogárdi (Hajnal, 46.), Cseh, Tóth, Farkas, Mann, Szoboszlai, Molnár A., Raffai (Molnár Á., 70.), Takács (Motuz M., 70.), Manga M. (Manga Zs., 16.). Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Vértessomló: Ámorth - Kacz, Éliás, Eigner, Erdei, Koller, Murányi, Batin, Dobbelaere, Eck (Kis-Paszkosz, 46.), Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Manga M. (4.), Molnár A. (27.), Manga Zs. (55., 89.), Cseh (85.), illetve Batin (50.)

Jók: Borsiczki, Cseh, Farkas, Molnár A., Tóth, illetve mindenki.

Szoboszlai Tamás: - Az időjárás áthúzta a számításainkat. A körülmények segítették a vendég csapat játékát, felfogását, nehezen alkalmazkodtunk a szűk területekhez. Az időszakos technikai fölényünk hozta a kétgólos vezetést a szünetig. Egy bátor játékfelfogású vendégcsapat jött ki a második félidőre, aminek eredménye egy váratlan szépítégól volt, ami felrázta a csapatot. Végül egy küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk egy mentálisan összeszedett, jó játékfelfogásban játszó Vértessomló ellen.

Nagy Géza: - Hozzáállásban és küzdenitudásban felvettük a kesztyűt a hazai csapattal szemben. A tudásbeli különbséget sajnos nem tudtuk eltűntetni. Véleményem szerint a megyei első osztály legjobb csapata ellen számunkra sokkal kedvezőbben is alakulhatott volna a különbség. Egy sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyert a Nyergesújfalu. Gratulálok mindkét csapatnak!

Lábatlani ESE-Sárisápi BSE 1-0 (0-0)

Lábatlan, vezette: Derecskei B. (Gabala Zs., Kis B.)

Lábatlan: Órai - Kovács, Váli (Pálinkás, 85.), Galba, Budaházi, Király (Rozmán, 44.), Kecskés, Deme, Fábián-Nagy, Török, Szenes (Ölveczky, 75.). Vezetőedző: Karcagi Pál.

Sárisáp: Sándor G. - Cserven, Szlovák, Papp, Fekete, Gyebnár (Engelbrecht, 83.), Válent, Jurásek J., Sándor P., Karcagi (Yousif, 61.), Katona. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Budaházi (83.)

Kiállítva: Katona (63., Sárisáp)

Jók: Órai, Kecskés, Budaházi, Fábián-Nagy, Kovács, illetve mindenki.

Karcagi Pál: - Végre akarásban azt a csapatot láttam, amit mindig szeretnék. Nagy küzdelem volt, kevés foci, a pálya talaja nagyon mély volt. Fontos három pontot szereztünk!

Fenyvesi László: - A pálya állapota nem volt ideális, nagyot küzdött mind a két csapat. Mezőnyben jobbak voltunk, még 10 emberrel is, de góllá nem érett a fölényünk! A kapott gólunk egy kézzel beütött labda volt, amin egyik csapat mosolygott, a másik idegeskedett, hogy ilyen hogyan történhet meg! Gratulálok a lábatlani csapatnak a győzelemhez!

Bábolnai SE-Zsámbéki SK 1-2 (0-0)

Bábolna, vezette: Vojvoda M. (Faragó Gy., Patócs D.)

Bábolna: Váczi - Kovács-Gadanecz, Hollósi, Rabi (Brulich, 64.), Lanzendorfen, Czeglédi, Szendi, Hajnal P. (Szabó B., 75.), Hajnal K., Mátyás, Szabó Á. Vezetőedző: Józsa Péter.

Zsámbék: Tugyi - György, Sugár B., Bíró R. (Bíró Á., 82.), Barlangi (Kósa Szilágyi, 80.), Kerezsi (Sugár S., 75.), Csóh (Papp, 58.), Mártonfi (Szabó, 58.), Szakszon, Áprily, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Lanzendorfen (55., büntetőből), illetve Barlangi (58.), György (62.)

Jók: mindenki, illetve György, Kerezsi, Sugár B., Szakszon, Papp.

Józsa Péter: - Játszottunk egy jó meccset egy jó csapat ellen, csak az a néhány perces rövidzárlat nem fért bele, amikor a maguk javára fordították a mérkőzést. Gratulálok a csapatomnak, minden elismerésem!

Bodó László: - Óriási fölényben játszottunk az egész mérkőzés során. Kidolgoztunk számtalan helyzetet, de vagy kihagytuk azokat, vagy rossz döntéseket hoztunk előtte. A futball meg is büntetett minket, mert a hazai csapat a semmiből megszerezte a vezetést. A mi csapatunk erősségét mutatja, hogy öt percen belül meg tudtuk fordítani a mérkőzést, és utána többször le is zárhattuk volna. Gratulálok az ezer sebből vérző Bábolnának a helytállásért, de úgy gondolom, megérdemelten vittük el a három pontot.