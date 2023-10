A szokásoknak megfelelően szombaton kezdődik a forduló, méghozzá egy nagyon egyértelműnek tűnő meccsen. Itt a sereghajtó Vértesszőlős fogadja a listavezető Nyergesújfalut. A vendégek még veretlenek, ráadásul nyolc meccsükből hetet megnyertek, míg a Vértesszőlős eddig egyetlen győzelmet tud felmutatni, így igen nagy a differencia. Az előző szezonban azonban a Vértesszőlős egyszer meglepte a későbbi bajnok Nyergesújfalut, annak a találkozónak 4-4 volt a végeredménye, így maximum ebbe kapaszkodhat Dupai János csapata.

Vasárnap több nagy rangadót is hoz a 10. forduló. Az egyik legizgalmasabbnak a Zsámbék-Kecskéd összecsapás tűnik, hiszen a két klub között mindössze egy pont a különbség. A Zsámbék 14 ponttal a negyedik, a Kecskéd 13-al a hetedik, de Linczmaier Lászlóék egyel több meccset vívtak. Az előző fordulóban a Zsámbék győzni tudott, míg a Kecskéd vereséggel hangolt erre a fordulóra, de mindenképpen jó meccsre lehet számítani. Főleg annak tudatában, hogy két szezonnal ezelőtt, amikor a Zsámbék kilenc kapott góllal, és egy árva vereséggel lett bajnok, akkor pont a Kecskéd aratta az egyetlen sikert Bodó László csapata felett.

Szintén rangadót vív a Sárisáp és a Bábolna. Mindkét csapatnak ugyanannyi pontja van, mint az előbb említett Zsámbéknak, azaz 14. A két klubban az is közös, hogy az előző fordulóban győzni tudott, így magabiztosan várják ezt a teljesen háromesélyes párharcot. Igen nagy a tülekedés a dobogó környékén, hiszen a harmadik és a hetedik helyezett között mindössze egy pont a differencia. A két csapat még gólkülönbségre is majdnem ugyanazt hozza, viszont a Bábolna többet lőtt, és többet is kapott.

A harmadik helyen jelenleg a Koppánymonostor áll, és ezt szeretné is megőrizni. A Tata legyőzése után most egy könnyebb feladat várhat Vigh Lászlóékra, hiszen az Esztergomot fogadja a lila-fehér csapat. Az esztergomi fiatalok jelenleg még nem értek össze, eddig öt pontot sikerült begyűjteni, és ezen a találkozón sem számítanak esélyesnek.

Az első vereségét az előző körben elszenvedő Tata most Almásfüzitőn szeretne javítani. Wéber Rolandék biztosan kettőzött erővel mennek ki a pályára, hogy feledtessék a kiütéses vereséget. Az Almásfüzitő a pocsék kezdés után ráérzett a győzelem ízére, hiszen az előző két meccsét egyaránt megnyerte, bár pontokban még így is messze vannak a Tatától. Lesz alsóházi derbi is, hiszen a tizedik Lábatlan utazik az utolsó előtti Vértessomlóhoz. A hazaiaknak öt, a vendégeknek hét pontjuk van, így amennyiben otthon maradna a három pont, helyet is cserélhet a két klub a tabellán. A Lábatlan az előző körben megszerezte második győzelmét a szezonban, a Vértessomló pedig kikapott. Ezen a hétvégén a DG Tát lesz a szabadnapos.

Területi I. osztály, 10. forduló

Október 28, szombat, 14:30

Vértesszőlősi SE-Nyergesújfalu SE

Dupai János, a Vértesszőlős vezetőedzője: - Az első az utolsó ellen játszik... Remélem, hogy nem lesz olyan sima, mint ahogy kinéz.

Október 28, vasárnap, 13:30

Almásfüzitői SC-Tatai AC

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: - Vasárnap az osztály egyik legjobb csapatát fogadjuk. Ráléptünk a győztes útra, és nem szeretnénk letérni róla, így a Tata ellen is győzni szeretnénk. Lelkes szurkolótáborunk nagyban hozzájárulhat a sikerhez.

Koppánymonostori SE-FC Esztergom

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: - Ugyanúgy készültünk, ahogy szoktunk. Tudjuk, hogy rengeteget kell tennünk a győzelemért. Bízunk benne, hogy sok néző előtt, egy jó pályán egy jó mérkőzést tudunk majd játszani.

Zsámbéki SK-Wati Kecskéd KSK

Bodó László, a Zsámbék vezetőedzője: - Az utóbbi évek legjobb játékosállományú Kecskédje látogat hozzánk. Rengeteg gólt rúgnak, jó az előrejátékuk, minőségre is nagyon rendben vannak. Viszont nekünk a góllövéssel vannak gondjaink... Esztergomban már voltak biztató jelek, remélem, a hétvégén is látok belőle valamit.

Sárisápi BSE-Bábolnai SE

Fenyvesi László, a Sárisáp vezetőedzője: - Jó mérkőzést játszottunk az elmúlt fordulóban, remélem hasonló teljesítményre képesek leszünk a Bábolna ellen is! Ellenfelünk egy szervezett, jó csapat, aki ellen nehéz játszani! Továbbra is sok a hiányzónk, az egész őszünket sajnos ez jellemzi, de így kell a legtöbbet kihoznunk a hátralevő mérkőzésekből!

Vértessomlói KSK-Lábatlani ESE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: - Apránként szállingóznak vissza az eltiltottjaink. Nagyon bízom benne, hogy hétvégén megszerezzük az első hazai győzelmünket. Parázs mérkőzésre számítok.