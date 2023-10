A Déli csoportban a listavezető Dunaalmás játék nélkül jutott három ponthoz, a második helyen álló Bokod viszont kikapott Csémen, így egyrészt a D.M.A.C előnye hat pontra nőtt a tabella élén, másrészt a harmadik helyre felugró Csém (eggyel kevesebb lejátszott mérkőzés mellett) pontszámban befogta az egymás után másodszor veszítő Bokodot. Utóbbit nemcsak a Csém, hanem a Bakonyszombathelyt legyőző Császár is befogta. A császáriak Catalin Alin Pinzariu duplájával tíz perc után már két góllal vezettek, a szombathelyiek azonban a félidőre egyenlítettek. A második játékrészben aztán a házigazda a duplázó Zvér László István vezetésével újabb három gólt szerzett, így magabiztos győzelmet aratott. Az egyre inkább magára találó Ete Banáról hozta el a három pontot (a két csapat az előző szezonban még egymással küzdött a bajnoki címért), míg a Szákszend a szomszédvári rangadón kiütéses győzelmet aratott Dadon. A Kocs az első félidőben hátrányba került a Réde ellen, a második félidő elején tíz perc alatt három gólt lőve fordított, és úgy tűnt, a győzelmet is megszerzi. A cserejátékos nélkül kiálló vendégcsapat azonban a hajrában egyenlíteni tudott, így egy pontot megmentett. A csoport góllövőlistájának élére a 11 gólos etei Gyüszi Levente állt, aki duplázott Banán.

Északon a továbbra is százszázalékos TABAK magabiztos győzelmet aratott a Széchenyi vendégeként, amivel a második helyre jött fel. Ehhez kellett a Pilismarót botlása is, amely hazai pályán nem bírt az Annavölggyel és a harmadik helyre esett vissza. Megszerezte első győzelmét a Héreg, amely hátrányból fordítva győzött Szomódon. Az Oroszlány kétszer szerzett vezetést Vértestolnán, a házigazda azonban a rendes játékidő utolsó percében – már emberelőnyben játszva – egyenlíteni tudott. A Héreghez hasonlóan a Süttő is megszerezte első győzelmét, mégpedig a kiállni nem tudó Bajót ellen. A csoport góllövőlistájának élén továbbra is a pilismaróti Eichenvalder Róbert áll kilenc találattal.

Területi III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 6. forduló

Banai KSK–Etei SE 1-3 (1-2)

Bana, vezette: Perge Viktor.

Bana: Szabó R. – Póner, Nyári, Pankovics (Szarvas P., 66.), Berecki (Szarvas E., 59.), Lakics, Rószahegyi, Tanka (Békási, 78.), Ress, Olaj (Vincze, 59.), Varga P. (Pintér, 66.). Technikai vezető: Angyal Roland, Csonka Sándor, Nagy Szilárd.

Ete: Zvér – Járóka, Vági, Szeles, Gyüszi, Szabó P. (Baráth, 77.), Lami (Szabó M., 46.), Stamler, Szíjj, Tóth, Takács.

Gólszerző: Nyári (33.), illetve Gyüszi (7., 16.), Szeles (57.).

Kiállítva: Póner, illetve Takács (egyaránt 90.).

Császári SE–Bakonyszombathely KSE 5-2 (2-2)

Császár, vezette: Janovics Ádám (Györe Ferenc Dániel).

Császár: Karászi – Orban, Szekeres, Rendes, Beke, Zvér, Pinzariu (Demeter, 75.), Pásztor I. (Kalucza, 58.), Horváth, Nagy I. (Lázár, 78.), Vincze. Technikai vezető: Mohácsi Richárd.

Bakonyszombathely: Szalay – Sulák (Dróth, 88.), Áment (Nebehaj M., 67.), Árki, Cserháti (Holczinger, 69.), Nyári Z., Nyári A., Mészáros T. (Borszuk, 80.), Nyári M. (Kodai, 53.), Kolompár (Rabi, 77.), Pásztor M. (Mészáros I., 48.). Technikai vezető: Tóth Sándor.

Gólszerző: Pinzariu (4., 10.), Zvér (50., 67.), Demeter (81.), illetve Kolompár (15.), Nyári A. (33.).

Kiállítva: Nyári A. (Bakonyszombathely, 75.).

Csémi SE–Bokod FCE 1-0 (0-0)

Csém, vezette: Urszán István (Biri Csaba).

Csém: Farkas – Oláh (Balázs A., 67.), Körmendi, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár (Hegyvári, 93.), Torday, Horváth, Balázs K., Soós (Kovássy, 65.), Keszi.

Bokod: Antal Dávid – Gruber, Bognár, Bucsi (Erdős, 26.), Magyarcsik, Kese (Pintarics, 70.), Ősz (Lázár, 83.), Kisvári (Cser, 70.), Neszlinger, Molnár Cs., Antal Dániel.

Gólszerző: Gerencsér (77.).

Kiállítva: Gruber (Bokod, 86.).

Dad SE–Szákszendi SE 0-7 (0-5)

Dad, vezette: Kiss Dominik (Mann Ádám József).

Dad: Györök – Ginder, Szalontai, Bánhegyi, Gerlinger (Harasimiak, 67.), Bagi, Csiszár, Kőmíves (Bierbauer, 73.), Vedrédi, Hujber, Csizi (Horváth Zsombor, 46.). Technikai vezető: Purger József.

Szákszend: Varga – Szécsi, Klestenitz Á., Kocsis, Müller K. (Müller Cs., 56.), Kovács T., Petrás (Cseh, 56.), Marton (Desics, 63.), Klestenitz M. (Schaffhauzer, 50.), Szabó, Kiss J. Vezetőedző: Kiss László.

Gólszerző: Marton (16.), Szécsi (20., 39.), Klestenitz Á. (23., 59.), Kocsis (44.), Müller Cs. (79. – tizenegyesből).

Kiállítva: Ginder (Dad, 90.).

Kocs KSE–Rédei KSE 3-3 (0-1)

Kocs, vezette: Horváth István (Bezzeg Noémi).

Kocs: Pénzes – Kalmár, Bognár (Eördögh, 56., Schrail, 81.), Hörömpöli, Teberi, Kvittung G. (Kis, 22.), Ábrahám (Karsai, 10.), Tromposch, Gombik, Kovács, Kvittung T. (Eszlári, 78.).

Réde: Egri – Takács B., Major, Sáhó, Horváth M., Vankovics, Horváth Z., Balogh M. J., Buda, Varga, Bálint.

Gólszerző: Karsai (55.), Kovács (62.), Tromposch (65.), illetve Sáhó (14. – tizenegyesből, 88.), Bálint (85.).

A D.M.A.C. Dunaalmás–Bársonyos SK mérkőzés elmaradt, a találkozó 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Dunaalmás kapta.

Északi csoport, alapszakasz, 6. forduló

Bar-Nul Szomódi SE–Héreg FC 1-3 (1-2)

Szomód, vezette: Dávid Rita (Szajkó Árpád Attila).

Szomód: Alapi – Tóth (Molnár, 84.), Dományi L. M. (Clerc, 46.), Homojovszki (Szőnyi, 73.), Tímár (Dományi M. S., 58.), Holecz, Metzger, Gulyás, Nagy, Michl (Vörös, 84.), Andai M. (Bóka, 58.). Vezetőedző: Andai Béla.

Héreg: Arnóczky – Csordás (Kovács G., 76.), Török, Kozák, Halmi, Darók-Székelyhidy, Háder I., Szijártó, Herceg, Nemes (Erl, 84.), Sárközi.

Gólszerző: Michl (26.), illetve Herceg (33.), Szijártó (39.), Török (79.).

Pilismarót SC–Annavölgyi Bányász SE 1-1 (0-1)

Pilismarót, vezette: Berecz Levente.

Pilismarót: Kabai – Kovács, Kneiszel (Meszes M., 80.), Laskai L., Sáros, Eichenvalder K., Léb (Meszes Gy., 88.), Országh, Méhes, Fuzik (Laskai B., 46.), Timándi (Vitéz, 56.).

Annavölgy: Kuczmog – Kiss, Genszki, Kosznovszki, Varga, Bauer L., Végh (Ferenczi, 70.), Farkas (Győrfi, 89.), Kelemen (Turi, 73.), Somogyi (Balog, 75.), Balogh.

Gólszerző: Laskai B. (88.), illetve Bauer L. (11. – tizenegyesből).

Széchenyi TSE–TABAK 1-3 (0-1)

Tatabánya, vezette: Tamási Dávid.

Széchenyi: Pásku – Magyari V., Beck, Szabacsi, Dávid (Dani, 64.), Szántó, Vendégh, Bokányi, Gyuricza (Benő, 46.), Locker, Hagymási.

TABAK: Farkas – Török, Felföldi G., Zima (Boldizsár, 81.), Kara L., Pápai (Végh, 60.), Felföldi B., Jámbor (Kun, 69.), Kara K. (Szabó F., 89.), Felföldi Á. K., Horváth.

Gólszerző: Benő (70.), illetve Kara L. (7.), Zima (47.), Felföldi B. (65.).

Vértestolnai TE–Oroszlányi SZE 2-2 (1-1)

Vértestolna, vezette: Bankó István.

Vértestolna: Steiner – Hartai (Marx, 76.), Piff, Iványi K. (Buzási, 87.), Iványi J. I., Áprili, Váradi (Zhorela, 73.), Erdős, Zettisch, Pszota, Scheib (Goldschmidt, 61.). Technikai vezető: Bach Dániel Sebastian.

Oroszlány: Szabó – Varga, Frigur, Karasz (Moldován, 56.), Lakatos, Hideg Zs. D., Hideg R., Turi (Nagy, 89.), Rácz, Hideg T., Dobai. Vezetőedző: Gálos Csaba.

Gólszerző: Piff (28.), Zettisch (90.), illetve Turi (14.), Hideg T. (84.).

Kiállítva: Hideg R. (Oroszlány, 75.).

A Süttői SC–Bajót Szikra SE mérkőzés elmaradt, a találkozó 3 pontját 3-0-s gólkülönbséggel a Süttő kapta.

Szabadnapos: Naszály SE.



Az Északi csoport állása

1. Naszály 5 4 1 - 18-7 13 2. TABAK 4 4 - - 16-8 12 3. Pilismarót 5 3 1 1 13-5 10 4. Annavölgy 6 2 1 3 18-15 7 5. Oroszlány 4 2 1 1 12-11 7 6. Szomód 5 2 1 2 11-10 7 7. Széchenyi 5 2 - 3 11-13 6 8. Héreg 5 1 1 3 6-12 4 9. Süttő 5 1 - 4 6-12 3 10. Vértestolna 5 - 2 3 7-22 2 11. Bajót 1 - - 1 0-3 0

A Déli csoport állása