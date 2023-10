Szokás szerint szombaton kezdődött a területi első osztályú forduló, mégpedig Vértesszőlősön. Itt a Bábolna esélyeshez méltón meg is szerezte a három pontot, Czeglédi Ádám duplázott a vendégcsapatban. Ezzel a Bábolna felzárkózott az élmezőnyhöz, a Vértesszőlős pedig továbbra is sereghajtó.

Vasárnap rendezték a forduló rangadóját, a Tata Zsámbékra látogatott. Vesztett pontok tekintetében ugyanúgy állt a két csapat, legutóbb pedig a Zsámbék 7–1-re győzött az egymás elleni meccsen, még a vármegyei szuperkupa döntőjében. Azóta nagyot változott a világ, most a Tata az első fél­időben eldöntötte a három pont sorsát. A találkozónak mindkét csapat veretlenül vágott neki, ez a sorozat a tataiak számára folytatódott, a Zsámbék nem tudott mit kezdeni Wéber Roland csapatával.

A Tata mellett a Nyergesújfalu a másik veretlen csapat, utóbbi vezeti a tabellát. Ehhez az kellett, hogy egy szoros első félidő után felőröljék a védekezésre berendezkedő Lábatlant. Az első félidő még szoros volt, egy gól volt a differencia, de a szünet után kinyílt az olló. Az újonc Lábatlan ezzel a vereséggel a tabella utolsó előtti helyén áll.

A Sárisáp számára kötelező volt a három pont megszerzése a kiesés elől menekülő Esztergom ellen, és ezt abszolválta is Fenyvesi László csapata. A hazaiak kezdőcsapatában helyet kapott a 46 éves Katona Kelemen (aki 11 évvel idősebb, mint a vezetőedző), pedig utoljára 2019-ben volt a kezdőcsapat tagja. A Sárisáp két vereség után simán nyert otthon, így visszaszállt a dobogóért vívott csatába. A találkozón megszerezte szezonbeli harmadik bajnoki gólját a kapus, Sándor Gábor, aki ismét büntetőből volt eredményes.

A dobogó legalsó fokán jelenleg a Kecskéd áll, miután megnyerte a sváb rangadót, azaz az El Svabicót. A Vértessomló elleni tüzes derbi sokáig kiegyenlített volt, az emberhátrányban játszó Vértessomló a 60. percben kapta meg a második gólját, onnan pedig már nem tudott felállni és az egyre jobb formában lévő Kecskéd lezárta a meccset. A Vértessomló elég nagy bajba kerülhet, hiszen ezúttal két további alapember esett ki a csapatból, így nehéz lesz javítania.

A forduló kiütését a Koppánymonostor szolgáltatta. A sebzett vadhoz hasonlítható lila-fehér csapat az előző fordulóban kínos vereségbe futott bele Almásfüzitőn és most kettőzött erővel ment a gárda. Ennek a levét a Tát itta meg, hiszen 8–1-es kiütésbe futott bele Kun Imre csapata. A monostoriak az első fél­időben „csak” két gólt vágtak, a szünet után viszont beindult a Vigh-henger és nyolcig meg sem álltak.

Területi I. osztály, 8. forduló

Vértesszőlősi SE–Bábolnai SE 0-2 (0-1)

Vértesszőlős, vezette: Büki G. (Mihályi M., Balázs P.).

Vértesszőlős: Zukál – Batics B. (Jónás, 66.), Batics A. (Müller, 75.), Polyák, Németh P., Vincze, Galambos, Radics, Kocsis, Baranyai, Antal. Vezetőedző: Dupai János.

Bábolna: Szabó B. – Szabó Á., Czeglédi, Szendi, Németh Zs., Hajnal P., Kiss (Prácser, 73.), Hajnal K. (Kovács-Gadanecz, 63.), Mátyás, Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter.

Gólszerző: Czeglédi (16., 58.).

Jók: Kocsis, Baranyai, illetve Mátyás, Szabó Á., Czeglédi.

Dupai János: – Sajnos ismét vereséget szenvedtünk. A csapatom ezúttal már jobban teljesített, de ez még nem volt elég a pontszerzéshez.

Józsa Péter: – Egy harcos, agresszív csapattal találtuk szembe magunkat, éppen ezért nagyon fontos a három pont.

Koppánymonostori SE–DG Tát 8-1 (2-0)

Koppánymonostor, vezette: Hegedüs R. (Szabó B., Bokor B. A.).

Koppánymonostor: Sebestyén – Egyed (Gelencsér, 74.), Kalla, Horváth, Valkó M. (Bigun, 79.), Jóna, Dávid, Dombi (Schiller, 61.), Valkó G. (Imrek, 74.), Korcsok, Tímár (Soha, 68.). Vezetőedző: Vigh László.

Tát: Iványi – Varga, Farkas, Tirpák, Dékány, Putnoki (Izsó, 44.), Bokros (Jónás, 59.), Jámbor, Szalai (Kósa, 75.), Zoltai, Chrompota. Technikai vezető: Kun Imre.

Gólszerzők: Korcsok (6.), Valkó M. (42., 57., 66.), Schiller (70.), Dávid (71.), Horváth (81.), Bigun (89.), illetve Izsó (82.).

Jók: mindenki, illetve senki.

Vigh László: – Örülök annak, hogy ilyen motiváltan tudtunk futballozni. A játék minden elemében az ellenfelünk fölé nőttünk. Bízom benne, hogy legközelebb is örömet tudunk szerezni a szurkolóinknak.

Kun Imre: – A mai napon mutatott játékunk alapján egyáltalán nem túlzó az eredmény. Teljesen megérdemelten nyert a Koppánymonostor ekkora különbséggel is, gratulálok nekik.

Zsámbéki SK–Tatai AC 0-2 (0-2)

Zsámbék, vezette: Linn K. (Kurali Z., Vojvoda M.).

Zsámbék: Tugyi – György, Sugár B., Bíró R. (Papp, 69.), Áprily, Barlangi, Bíró Á. (Sugár S., 46.), Magyar (Kerezsi, 46.), Mártonfi (Szabó B., 57.), Szakszon (Csóh, 46.), Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Tata: Szabó T. – Németh, Hegedüs (Hauzer, 64.), Nagy, Zuggó, Dragonya (Terplán, 46.), Bogár (Koronczi, 84.), Visnyovszki (Felső, 58.), Horváth, Mártonfi (Mészáros, 81.), Máté-Kovács. Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Zuggó (6. - büntetőből), Nagy (31.).

Jók: Marticsek, illetve mindenki.

Bodó László: – A győzelmet jobban akaró csapat nyert. Gratulálok a Tatának!

Wéber Roland: – Ma azt és úgy játszottuk, amit és ahogy kell. Voltak jó periódusaink és volt, amikor csúsztunk-másztunk. Helyén volt a szívünk és rengeteg munkát raktunk bele a mérkőzésbe. A győzelmünk teljesen megérdemelt, egy jó csapatot sikerült legyőznünk.

Sárisápi BSE–FC Esztergom 3-0 (1-0)

Sárisáp, vezette: Áy J. H. (Faragó Gy., Patócs D.).

Sárisáp: Sándor G. – Cserven (Kara, 72.), Szlovák, Farkas, Gyebnár, Válent (Tőzsér, 72.), Jurásek J., Sándor P., Katona (Pozsonyi, 64.), Yousif, Fekete. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Esztergom: Gecse – Gál (Bereczki, 58.), Révész, Várszegi B., Paltineanu (Imre, 72.), Molnár, Janzó, Sisa (Horváth, 64.), Turóczi, Bugjó, Tahon. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Yousif (5.), Sándor G. (47. - büntetőből), Gyebnár (58.).

Jók: Katona, Sándor P., Szlovák, Jurásek J., Cserven, illetve Gecse, Várszegi B., Révész, Paltineanu.

Fenyvesi László: – Mezőnyben uraltuk a mérkőzést, akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Gratulálok a játékosaimnak, különösen a hosszú idő után visszatérő Katona Kelemennek, aki még 46 évesen is kiemelkedő teljesítményre képes. Remélem, sok fiatalban lesz ennyi alázat…

Spóner József: – Két alapemberem hiányában nem volt sajnos átmenetben a csapat, súlytalanok voltunk, ezzel meg is pecsételődött a sorsunk. Gratulálok a sárisápiaknak.

Vértessomló–Wati Kecskéd KSK 1-4 (1-1)

Vértessomló, vezette: Büki G. (Kun P. A., Fekete B.).

Vértessomló: Kalmár – Kacz, Éliás, Nagy R., Erdei, Koller, Wend (Murányi, 57.), Batin, Zink, Dobbelaere, Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza.

Kecskéd: Cseszneg – Vadkerti, Greskó, Plotár (Neckernusz, 72.), Pető (Dikasz, 76.), Kovács, Németh, Berki, Czékmány (Fóthi, 65.), Tomayer, Szabó K. Vezetőedző: Linczmaier László.

Gólszerzők: Petőcz (45.), illetve Greskó (7.), Czékmány (60.), Szabó K. (86.), Neckernusz (89.).

Kiállítva: Batin (54.), Kalmár (92.) - mindketten Vértessomló.

Jók: mindenki, illetve Cseszneg, Greskó, Berki, Szabó K.

Nagy Géza: – A kiállítás nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, amely a második kecskédi gólig teljesen nyílt volt.

Linczmaier László: – Sajnos nem játszottunk jól, nem volt magas színvonalú a meccs. Viszont mindkét csapat hatalmasat küzdött, rengeteg esemény volt. A hazai játékosok előtt le a kalappal, de nem értem, hogy a nézők miért viselkedtek ilyen ellenségesen velünk, nem ez volt eddig a jellemző! Ez játék, remélem, hogy tavasszal jobb lesz a hangulat. A meccsről annyit, hogy szerencsénk van, hogy ilyen bő a keretünk, mert ma hét hiányzó mellett is ütőképesek voltunk.

Nyergesújfalu SE–Lábatlani ESE 4-0 (1-0)

Nyergesújfalu, vezette: Katona B. M. (Farkas B., Jászberényi M.).

Nyergesújfalu: Borsiczki – Cseh, Tóth, Farkas, Mann, Balogh, Szoboszlai (Hajnal, 88.), Molnár A. (Motuz, 86.), Raffai (Manga Zs., 63.), Takács, Manga M. Játékos-edző: Szoboszlai Tamás.

Lábatlan: Órai – Varga, Kovács, Janusz (Ölveczky, 67.), Váli (Kecskés, 88.), Galba, Budaházi, Király (Rozmán, 58.), Deme, Fábián-Nagy, Török. Vezetőedző: Karcagi Pál.

Gólszerzők: Mann (42.), Takács (48.), Manga Zs. (80.), Farkas (91.). Kiállítva: Varga (80., Lábatlan).

Jók: Manga M., Mann, Balogh, Farkas, illetve Kovács, Fábián-Nagy.

Szoboszlai Tamás: – A szomszédvárak csatája volt. Védekezésből egészen jól felkészített Lábatlan volt az ellenfél, ugyanakkor a támadójátékukra ez negatívan hatott ki. A szünet után felőröltük őket. Mi a sorozatban a harmadik meccsen nem kaptunk gólt, így a pihenő egy pozitív élménnyel kezdődik.

Karcagi Pál: – Gratulálok a Nyergesnek. Újabb örömet „szereztünk” a kárörvendőknek, de akkor sem adjuk fel.

Gólvadászok

A lista élén maradt a nyergesi Manga Milán, aki nem szerzett gólt, így maradt 9 találattal. A bábolnai Czeglédi Ádám duplázott, így már hét gólnál jár, csakúgy, mint a tatai Mártonfi Máté, aki ezúttal nem volt eredményes. Hat góllal a sérült bábolnai center, Maruzs Róbert rendelkezik, mellé zárkózott fel a monostori Korcsok Christopher és a tatai Nagy Attila, utóbbi két játékos egy góllal segítette csapatát a győzelemhez.



Területi I. osztály, felnőtt



1. Nyergesújfalu 8 7 1 0 25-7 22 2. Tata 8 6 2 0 23-7 20 3. Kecskéd 7 4 1 2 24-18 13 4. Koppánymonostor 7 3 2 2 20-6 11 5. Zsámbék 6 3 2 1 17-4 11 6. Bábolna 7 3 2 1 18-12 11 7. Sárisáp 7 3 2 2 14-9 11 8. Tát 8 3 0 5 12-22 9 9. Esztergom 7 1 2 4 11-21 5 10. Vértessomló 8 1 2 5 8-23 5 11. Almásfüzitő 6 1 1 4 6-16 4 12. Lábatlan 6 1 1 4 11-23 4 13. Vértesszőlős 7 1 0 6 6-27 3