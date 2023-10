Nevezhetjük bárhogy, foci, futball, vagy hivatalosan így: labdarúgás, ez a legnépszerűbb sport ma is a világon. Sőt, örökzöld tömegsport nálunk is, bárhová is sorolnak bennünket a világranglistán. A Fradi kölyökjátékosai ezt a tananyagot szívesebben gyakorolják, mint a matekot... Egyszer talán felhúzhatja közülük is néhány a címeres mezt, akár ezek a fiúk itt a tatai edzőtáborban. Régi dicsőségünk árnyékában, újabb csatára készíti válogatott legénységét Kovács Ferenc, az új szövetségi kapitány. Éppen az újonc kapust, Katzirz Bélát izzasztja...