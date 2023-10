Röplabda Extraliga, alapszakasz, férfi, 2. forduló

DEAC – Dág KSE 3:2 (-25, -19, 20, 17, 12)

Debrecen, DESOK csarnok, 100 néző, vezette: Jámbor, Radasovszki.

DÁG: Szabó B., Kun, Sow, Csordás, Krupánszki, Flachner D. Csere: Farkas R.(liberó), Molnár, Bandi, Nagy P., Pongó. Vezetőedző: Buzás Miklós.

Szerdán, késő este vívták a mérkőzést. Így a dágiak munka után, egy hosszú utazással a hátuk mögött léptek pályára. Ez egészen a harmadik játszma közepéig nem érződött a vendégek játékán. Az első szettben még a hazaiak egy-két ponttal – 20-20-ig – vezettek, ám ekkor átvette az irányítást a DKSE. A második felvonásban már egyértelműen a vármegyebeli gárda diktálta a tempót. A folytatásban feljavult szerválásban a Debrecen, miközben a dágiak fáradni látszottak, ami elsősorban a gyengébb nyitásfogadásokban mutatkozott meg. A negyedik menetben is a házigazdák domináltak, így jöhetett a mindent eldöntő „rövidítés”. Itt a Buzás-legénység még 8-4-re vezetett, sőt, 11-11-ig is tartani tudta a lépést a cívis városiakkal, onnantól kezdve viszont már semmi nem jött össze a dágiaknak…

Buzás Miklós: - Az első két szettben jól játszottunk. Aztán már kiütköztek csapatomon a hosszú utazás fáradalmai. Arról nem is szólva, hogy játékosaim munkából jöttek a mérkőzésre. De még ilyen nehézségek mellett is szereztünk egy pontot, és ez már így a negyedik, két tavaly is extraligás gárda ellen.

3. forduló

TFSE – Dág KSE

Budapest, vasárnap: 18 óra.

Az egyetemi csapatról az hírlik, hogy alaposan megerősödött, de még nem nyert mérkőzést.

- Gondolom, ellenünk majd kettőzött erővel küzdenek a győzelemért – emelte ki Buzás Miklós. – Bizonyára fáj ránk a foguk. Ám szerencsére, nekünk nem szállt el az önbizalmunk a debreceni meccs után sem. Felkészülten, komplett csapattal és jóval pihentebben megyünk most a találkozóra. Pontot, pontokat szeretnénk szerezni.