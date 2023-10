Kézilabda NB I., férfi, 6. forduló

MOL Tatabánya KC – Budakalász

Tatabánya, multifunkcionális sportcsarnok, péntek, 18 óra 30.



A Kék Tigrisek nehéz győzelmet arattak a Nemzeti Kézilabda Akadémia balatonboglári csarnokában. Igaz, senki nem ígérte, hogy a Bányászra könnyű mérkőzés vár. Ezzel szemben Tombor Csaba vezetőedző csapatának ellenfele, a Budakalász, szinte átlépett 5. fordulóbeli riválisán.

– Maximálisan tiszteljük az aktuális ellenfelünket, és nagyon jó csapatnak tartjuk – emelte ki Tombor Csaba. – Egyébként is a középmezőnyben rendkívül kiegyenlítettek az erőviszonyok. Úgy gondolom, hogy még a NEKA elleni találkozón is mutatott előrelépést a csapatom. Bizonyítottuk, hogy össze tudunk fogni a közös cél, a győzelem érdekében. De az tény, hogy tovább kell építeni a játékunkat.

Miközben egyre jobban dübörög a bajnokság, a Kék Tigrisekre nemzetközi feladatok is várnak. Jövő héten, kedden, már az EHF Európa Ligában, a második számú európai kézilabdakupában mérettetik meg a Tatabánya. Így arra a találkozóra, és a további kétfrontos harcra is készülnie illik a Tombor-legénységnek.

– A Budakalász elleni meccsen erőt kell mutatnunk, meg kell győznünk az ellenfelünket arról, hogy jobbak vagyunk. Ez lehet a siker egyik záloga – hangsúlyozta a tatabányai szakvezető. – Sokat fáradozunk azon is, hogy minél kisebb legyen – egy-egy meccsen belül – a morális ingadozás, és végig tűzzel, de koncentráltan kézilabdázzanak a srácok. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de nem érdemes panaszkodni. Minden egyes alkalommal az a Tatabánya, amelyik azon a meccsen kifut a pályára. Minden esetre az tény, hogy nálunk meghatározó játékosok sérültek már hosszú ideje, akiket azért igazoltunk le, hogy meccseket nyerjenek nekünk. Ami jó hír, Ugaldénak, Peric-nek és Topic­nak is egy javul az állapota…

A pénteki összecsapáson Felhő F. és Öcsi T. játékvezetők fújják majd a sípot.