Ebben az évben ünnepeljük a szervezett túrázás 110 éves megalakulását hazánkban: az első országos szervezet 1913 novemberében alakult meg Magyar Turista Szövetség néven. Az immár Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) néven működő társulás is megemlékezik a kerek évfordulóról, az MTSZ ugyanis a jubileumi évben meghirdette az „Egész évben 110” túrasorozatot. A Komárom-Esztergom Megyei Természetjáró Szövetség (KEM TJSZ) három túrát is benevezett erre a felhívásra, mégpedig a korábban megrendezett Wittmer-túrát, valamint két, a közelmúltban megszervezett eseményt, a Táncsics-túrát és a Tatai IVV túrát.

A Bakonyalján immár 27. alkalommal megrendezett, nagy múltú Táncsics-túrának egyértelműen helye van túrasorozat programjában. A bakonyaljai települések minden évben nagy szeretettel várják a túrázókat szeptember végén, az ácsteszéri polgármesteri hivatal és a Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár ezúttal is remek központot biztosított a KEM TJSZ által szervezett túrának. A Táncsics-túra IVV (Nemzetközi Népsport Szövetség) túra, emellett része az Észak-dunántúli Kupának és idén, ahogyan már említettük, az MTSZ által meghirdetett „Egész évben 110” túrasorozatnak is. Így a kitűző mellé egy jubileumi oklevelet adhattak a szervezők a résztvevőknek.

Az öt táv érintette a környék főbb nevezetességeit: Súron a lombkoronasétányt, Csatkán a Szentkút-kegyhelyet, emellett lehetőség volt Réde – a megyei értéktárba tartozó – nevezetességeit is megtekinteni. A túra Ácsteszér, Bakonybánk, Bakonyszombathely és Aka dimbes-dombos lankáin is áthalad, több csodás kilátóponttal.

A szeptember 30-án rendezett túrán igazi csúcs született: 205 túrázó ismerkedett meg a csodás vidékkel. A környékbeliek csapatokat is szerveztek. A Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskolából 31 tanuló érkezett, egyik csapatuk a 22 km-t választotta, a másik 14 km-t gyalogolt. Érkeztek családok is, és bizony nem kis teljesítmény egy óvodástól a 17 km-es táv legyőzése!

A három legnagyobb csapat kupával térhetett haza. Legtöbben a Tatabányai Vulkán Tömegsport Egyesülettől érkeztek, de kupát kapott a Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola és az „Együtt túrázni jó” csapat is. Ácsteszéren a Táncsics Mihály Művelődési ház minden évben meglepi valamivel az ide látogatókat. Idén négy kiállítást (köztük Ácsteszér és az IVV Táncsics-túra történetéről) és három filmet tekinthettek meg a túra résztvevői. Az ácsteszéri önkormányzat a túra teljesítőit egy tál gulyáslevessel lepte meg.

Mint minden év októberének első szombatján, a KEM TJSZ idén is Tatára invitálta a túrázni vágyókat a Magyar Szabadidősport Szövetség Világ Gyalogló nap felhívására. A Táncsics-túrához hasonlóan ez a túra is IVV (Nemzetközi Népsport Szövetség) túra, valamint része az Észak-dunántúli Kupának és a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által meghirdetett „Egész évben 110” túrasorozatnak.

A kellemes őszi időjárásnak köszönhetően 124 túrázó sétált a tatai tavak körül. Többen jöttek kisebb gyerekekkel és a Cseke-tó megkerülésére vállalkoztak, ami 5 km-es távot jelent. A legkedveltebb túra az Öreg-tó megkerülése, ami 7 km. A 10 km-es túra érintette mindkét tavat, de lehetőség volt az Öreg-tó kétszeri megkerülésére is. A legnagyobb túralehetőség 20 km-es, ami a Tatai Fényes Tanösvényt is érinti. Erre 23-an vállalkoztak. A túrázók a jelvény mellé oklevelet kaptak, amelyre az MTSZ 110-es jubileumi bélyegzője is rákerült.

A megyei szövetség idén is díjazta a legnagyobb csapatokat, ezúttal két kupát osztottak ki. A legnagyobb létszámmal, 18 fővel a tatabányai Vulkán Tömegsport csapata vitte el a nagyobb kupát. A másikat a székesfehérvári Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület kapta. Az IVV túra kapcsán többen vehették át a megérdemelt nemzetközi jelvényeket: Farkas Zoltán a 475., Farkas Ferencné pedig a 375. alkalomért, míg Ispán Attila az 500 km teljesítéséért. Hárman kaptak jelvényt a 10. alkalomért járó elismerésként. A túra után zsíros-, illetve lekvároskenyér-partin vehettek részt az indulók.