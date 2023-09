NB III., Észak-Nyugati csoport, 7. forduló

ZTE FC II.-Komárom VSE 3-0 (1-0)

Zalaegerszeg, vezette: Holczbauer F. (Mohos M., Keszthelyi K.)

ZTE: Senkó - Deme, Dóczi (Bodrogi, 71.), Király, Németh (Baloteli, 64.), Boros (Mulasics, 71.), Milovanovkij (Kapus, 64.), Csóka, Kozári (Balabás, 80.), Szalay, Tullner. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Komárom: Bánfalvi - Wágenhoffer, Szabó (G. Bíró, 79.), Tóth, Sandal (Szecsődi, 79.), Köles, Irmes (Harangozó, 60.), Szénási, Popovics (Jankovics, 70.), Kalmár, Nagy Z.

Gólszerzők: Szalay (6.), Milanovikij (50.), Németh (56.)

A találkozó előtt két nappal derült fény arra, hogy László Péter, a csapat vezetőedzője lemondott. Nélküle a stáb többi tagja ült a kispadon a Zalaegerszeg II. elleni mérkőzésen, de mintha az összhang hiányzott volna. A forduló előtt a kiesőhelyek egyikén álló Zalaegerszeg simán 3 gólt rúgott a Komáromnak. A találkozó krónikájához az is hozzátartozik, hogy a válogatott szünet miatt a zalaegerszegiek kezdőcsapatában több olyan játékos is helyet kapott, aki alapvetően az NB I.-ben szerepel: a kapus Senkó Zsombor, a fiatal Németh Dániel, és a MOL Magyar Kupa előző évi döntőjében győztes gólt szerző Szalay Szabolcs is. Ezzel a vereséggel a Komárom visszacsúszott a tabella utolsó előtti helyére, a Zalaegerszeg pedig a 12. helyről várja a folytatást, miután megelőzte a legyőzött Komáromot.